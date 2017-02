Suben precios de comidas y bebidas en el mercado de Cartagena por corte de energía

Las comidas y las bebidas han aumentado sus precios en el mercado de Bazurto, la central de abastos de Cartagena. Todo por el corte del servicio de energía que sufre el sector, tras una deuda de más de 200 millones en las facturas con Electricaribe.

“Las cosas se han puesto duras, todo se consigue más caro, porque la mayoría de los comerciantes dependen de la energía. Hasta las gaseosas han subido porque los vendedores tienen que conseguir el hielo en otro lado, porque como aquí no hay energía, no tienen dónde”, manifestó Paula Andrea Cardona, cliente del sector.

“Las bebidas y las comidas son las que más han subido de precio. Tienen que transportarse a comprar hielo a otros lugares, tienen que cocinar ahora con carbón”, indicó Cardona.

“Los vendedores de cervezas, los puestos de comida, los vendedores de ropa no tienen energía, no tienen aire acondicionado ni iluminación, y así no podemos entrar a comprar. Esta gente trabaja mal. Y lo que causa todo esto es que todo se vuelve más caro. Acá compramos el agua, la comida, y esto se ha puesto caro. Como las ventas están bajitas, se subieron los precios”, apuntó Joel Gaviria, otro cliente.