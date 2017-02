Proyecto de acuerdo por la mano de obra cartagenera es insuficiente: trabajadores

Durante la audiencia pública en el seno del Concejo Distrital de Cartagena, sobre el proyecto de acuerdo que busca establecer políticas para la defensa de la mano de obra local, gremios de trabajadores denunciaron que dicho proyecto es insuficiente y desconoce los aportes realizados por la misma fuerza laboral.

Según el secretario de la coordinadora del Caribe, Antonio Muñoz Saladén, el proyecto presentado por la administración Duque en sesiones extras, repite unas políticas que ya están establecidas en el Distrito, y no aborda el problema de fondo de la mano de obra local.

“El proyecto que presentó el alcalde ya existe, ya está implementado. De hecho lo manifestó el concejal Javier Curi, dijo que hay una serie de políticas hechas, realizadas, que en estos momentos quieren repetirlas. No se trata de que, porque un grupo de personas sepan hacer arepas de huevo, vayamos a formarlas. No, ya eso existe. Los trabajos profesionales, calificados y no calificados, los tienen las empresas creadas. Ahí es donde debe estar la esencia de este proyecto, lo que nosotros estamos protegiendo”, sostuvo Muñoz Saladén.

“Este proyecto fue presentado por la premura de algunas personas que quieren que el alcalde integre a Cartagena unas políticas que ya están realizadas”, aseveró el líder gremial. “Hemos presentado un proyecto al gobierno distrital, hecho por el mismo pueblo, por los mismos trabajadores, por la misma mano de obra. Estas personas están desconociendo este proyecto, este trabajo”, apuntó.

Muñoz Saladén también rechazó la inasistencia a la audiencia pública de los gremios industriales, comerciales y empresariales que, a su criterio, debían participar de la discusión.