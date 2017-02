En la Villa Olímpica de Cartagena, los deportistas sufren con la inseguridad

Los deportistas y atletas, además de las personas del común, que se ejercitan en la villa olímpica de Cartagena, no soportan la inseguridad del sector. Allí, sobre todo en las primeras horas del día, o en las noches, es imposible caminar seguros, según ellos, ante la falta de iluminación.

“Esta mañana asaltaron a un señor afuera de la Plaza de Toros, le hicieron fleteo, le quitaron doce millones de pesos. Aquí a cada rato hay asaltos, la gente viene asustada, venimos a entrenar con palos en la mano para defendernos”, indicó José Poncio, deportista.

“Me han atracado dos veces, por fortuna no me hicieron nada. Ya no tengo ganas de denunciar, porque veo que no pasa nada si uno denuncia. Me atracaron cerca de la pista de atletismo, me quitaron el maletín. La segunda vez fue entre la plaza de toros y el estadio de béisbol, es un punto que siempre será de peligro. Entre 9 y 10 am, allí se pone un muchacho en una moto, y la policía sabe y no ha hecho nada”, afirmó Guillermo Castillo, un adulto mayor que realiza sus ejercicios en la zona.

“Yo llego aquí de cuatro a nueve de la mañana, de cinco a seis he visto cualquier cantidad de atracos. Y de cinco de la tarde en adelante, se ponen a atracar entre el coliseo de combate y la pista de atletismo. Antes de ayer atracaron en moto, a un señor que venía del trabajo, le quitaron el bolso”, aseveró Milena Díaz, comerciante del sector.

En la zona se han instalado CAI móviles pero no han dado solución, según los ciudadanos.