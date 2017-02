Hace pocos Peñalosa decía que el metro subterráneo era excelente: concejal de Bogotá

Polémica generó, en las últimas horas, las declaraciones del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien en entrevista con UniMinuto Radio, señaló que construir un metro subterráneo sería “meterse bajo tierra como una rata todos los días”.

Al respecto, el concejal del Movimiento Mira, Jairo Cardozo, dijo que “hace pocos años el alcalde manifestaba todo lo contrario y decía lo excelente que era el metro subterráneo porque generaba espacio público en la superficie”.

De otra parte, Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, expresó que “el metro bajo tierra es más complicado y costoso. Lo cierto es que vamos a tener metro elevado y eso es más importante. Ya la manera y las circunstancias que dijo el alcalde es un tema que no debe ser debatido”.

Mientras, el concejal independiente, Juan Carlos Flórez, aseguró que Peñalosa “es partidario furibundo de los buses y no de los metros. Un urbanista ruso me decía que es sorprendente porque el metro de esa ciudad no solo es eficiente, seguro, sino que es uno de los sistemas de transporte más eficientes del mundo”.

A su vez, Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, dijo que se trata de afirmaciones “célebres del alcalde para justificar su propuesta de botar a la basura los estudios avanzados del metro subterráneo y hacer el elevado”.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, se espera que el metro elevado esté rodando en su primera fase en el año 2022.