No paran las quejas contra Cafesalud en Quindío, por la no entrega de medicamentos

Es el caso de doña Yolanda Ríos, quien tiene a su esposo diagnosticado con demencia y alzhéimer y aunque todos los días camina desde el sur de la capital del Quindío hasta el sector de las clínicas en el norte de la ciudad para reclamar las medicinas que requiere su compañero, no ha sido posible que se las entreguen, como tampoco ha sido posible que le asignen la cita con psiquiatría y las terapias.

“Yo ya no sé qué hacer, todos los días vengo a reclamar las pastas para mi esposo y me dicen que no, que venga mañana, y así me mantienen, en realidad yo no tengo plata o si no compraba eso, parezco pidiendo limosna, cuando la salud me la descuentan sagradamente cada mes”, dijo diña Yolanda Ríos.

La usuario de salud señaló que los organismos de control están en mora de actuar al respecto, pues esta situación no es de ahora y afecta a un número muy amplio de personas.