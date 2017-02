En Cerro de San Antonio, Magdalena, serán construidos tres centros de salud

Con una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos en menos de dos meses se estaría iniciando la construcción de los centros de salud de los corregimientos de Concepción, Candelaria y Jesús del Monte en el municipio Cerro de San Antonio en el departamento del Magdalena, mientras que el de Puerto Niño será remodelado.

La recuperación de los estos sitios que desde hacen más de 10 años se encuentra completamente destruidos y convertidos en criadero de toda clase de animales, se logrará tras la gestión que ha hecho la administración municipal, dinero que ya se encuentran en las arcas del municipio, según aseguró el alcalde, Edgar Fernández Lafourie.

“Hemos gestionado los recursos para la construcción de estos puestos de salud cuyas obras se deben estar iniciando a finales del mes de marzo, fecha para la que estaremos realizando el proceso contractual para licitar la construcción de los centros de salud, lo que se convierte en una realidad la recuperación de este servicio en esta parte del departamento”, anoto el mandatario municipal.

Para tal efecto, en los próximos días se va a firmar un convenio con la Gobernación del Magdalena en el que esta se encargará de la dotación de los elementos que se necesita para su funcionamiento, mientras que el municipio se hará responsable de la construcción de la planta física. La ESE Hospital Cerro de San Antonio entraría a aportar el material humano calificado para una óptima prestación de los servicios médicos en las cuatro localidades.

“Nosotros venimos aunando esfuerzos para mejorar la prestación de servicio de salud en el municipio y hemos logrado conseguir los recursos y la logística necesaria para poner en funcionamiento estos centro de salud que con el paso de los años y la falta de gestión se deterioraron. Hoy ya no existen, razón por la cual, las comunidades actualmente no están siendo atendidas de forma oportuna debido a que la ESE no tiene el sitio habilitado en donde se pueda llegar a prestar este servicio”, aseguró el alcalde Fernández.

Caracol Radio en Santa Marta en meses atrás hizo presencia en esa población ribereña del departamento del Magdalena atendiendo las denuncias hechas por la comunidad y allí evidenció el abandono en el que se encuentran los cuatro centros de salud, lo convirtió en un problema la atención a la comunidad a la que le tocaba trasladarse hasta la cabecera municipal para poder recibir la atención necesaria, travesía que en muchas ocasiones le costó la vida a pacientes

Hospital en zona de riesgo

Informaciones suministradas por el alcalde, Fernández Lafourie señalan que se ha venido trabajando de la mano con la nueva administración del hospital y que con el apoyo de la administración departamental a cargo de la Gobernadora Rosa Cotes se ha logrado un convenio para gestionar los recursos poder reubicar la sede del Hospital local ya que este se encuentra ubicada en zona de alto riegos, cerca de la orilla del río Magdalena.

Así mismo señaló, que evidentemente este presenta un gran deterioro en sus instalaciones y no cuenta con la capacidad para poder prestar la atención a la población, lo que hace necesario otro de mayor capacidad.