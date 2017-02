En una IPS de Dosquebradas aplicaban vacunas vencidas e ilegales

Según el reporte del propio alcalde de Dosquebradas, Fernando Muñoz, la IPS Vacunar Colombia S.A.S., ubicada en la Calle 35 #15-19, Edificio Guadalupe Plaza, tuvo que ser amonestada luego de la visita de inspección y vigilancia que se hizo en compañía de la Institución de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima y la coordinación del Programa Ampliado de Inmunización - PAI Departamental.

Allí se encontraron varios elementos biológicos vencidos y con inadecuadas técnicas de conservación, además no tenían el adecuado manejo en la cadena de frío, no realizaban inventario de biológicos y no contaban con contrato de mantenimiento correctivo y preventivo, según el reporte oficial entregado por la Alcaldía.



"Durante la visita fueron halladas vacunas procedentes de Ecuador y Venezuela sin ningún registro de su autenticidad ni legalización para el ingreso al país y así mismo, esta IPS manejaba una lista de precios muy elevada", explicaron.

Se llamó a los ciudadanos que pudieron haber sido vacunados allí para que consulten a su médico en la EPS con el fin de verificar si hay alguna consecuencia negativa para su salud.