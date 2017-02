Dan de alta al senador Álvaro Uribe Vélez

En el barrio El Poblado de Medellín fue dado de alta tras una intervención quirúrgica por una hiperplasia benigna de próstata el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

El líder político antioqueño al salir de la Clínica Interquirófanos, confesó que sintió temor antes de la cirugía y que tendrá que estar en reposo por otros 15 días.

"Gracias a Dios era un tema benigno, ya ustedes saben lo demás, lo que me extrajeron, etcétera., ya salgo de la clínica y me dicen que me tengo que quedar quieto una semana y la otra que sigue, vamos a ver si me amarro ahora de la cama", indicó Uribe Vélez.

El senador deberá continuar su tratamiento para evitar un crecimiento de la próstata, por ello, reitero que deberá "tener mucha paciencia".

Al ser dado de alta pidió disculpas al hospital por las incomodidades causadas por sus familiares durante la estadía.