Ante anuncios de fuerzas políticas como El Centro Democrático, que de ganar las presidenciales en 2018 echaría para atrás los acuerdos de La Habana o que podría corregirlos, el jefe negociador del Gobierno, Humberto De La Calle Lombana manifestó, en su visita a Manizales, que para él existe un riesgo de no cumplir lo acordado a ese grupo guerrillero.

De La Calle, quién dio una conferencia sobre el proceso de paz en el auditorio principal de La Universidad Nacional en la capital caldense, manifestó que es muy importante cumplir estos acuerdos y evitar caer en un engaño a esta guerrilla que está desarmada.

De La Calle dijo que a futuro si no se cumplen dichos acuerdos el país quedará inmerso en un escenario poco favorable. Agregó que de igual manera hay un riesgo inminente por formas sutiles, como que si a un gobierno futuro no le gustan los acuerdos, pues sencillamente no los va a cumplir.

“Eso no debe ocurrir, el estado colombiano está comprometido con los acuerdos y debe cumplir la palabra empeñada. No podemos engañar a una guerrilla después de desarmarla”, dijo De La Calle.

EL jefe negociador explicó que esta situación que representa un riesgo para el proceso de paz con las Farc es un desafío para los colombianos que en las urnas deberán elegir entre cumplir o no estos acuerdos.

Para de la Calle el anunció del Centro Democrático que si cayó bien es el de formar una coalición para corregir los acuerdos. “Esto coincide con mi tesis de que hay que armar una coalición para defender los acuerdos y cumplir lo prometido, para no caer en una especie de estafa a una guerrilla en proceso de desarme”, finalizó.