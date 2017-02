Ataque armado deja una persona muerta en la Urbanización Cormoranes

Atemorizados se encuentran los habitantes de la Urbanización Cormoranes, al norte de la ciudad luego del ataque armado que se registró en el sector y en el cual una persona identificado como Edgar Bonilla Botello de 37 años, dedicado a la venta de gasolina falleció. En el hecho resultaron heridos Jhonatan Arley Martínez Ropero de 20 años, y el venezolano Edison Alexander Terán Yañez cuando cuatros hombres quienes se movilizaban en motocicletas les dispararon en repetidas ocasiones.

Los habitantes denuncian que en el sector se estaría usando a los menores de edad, como correo humanos para transportar los estupefacientes y además les hacen reparos a las cámaras de seguridad que están instaladas.

"En el sector tenemos una ollas ya identificadas, pero lo más graves es que observamos como los niños son usados para transportar los estupefacientes y encaletarla en los alrededores de Cormoranes".

"Nosotros tenemos dos cámaras de seguridad, pero varias personas han sido víctimas de robos de motocicletas y hurto de pertenencias, cuando vamos a mirar los videos, nos aseguran que las cámaras no sirven, entonces son las cámaras para decoración del sector. pedimos una revisión de esta situación...además en repetidas oportunidades hemos solicitado el CAI pero nunca no lo asignan para Cormoranes". aseguró in líder comunal

La policía Metropolitana adelanta las investigaciones, los móviles y autores del crimen del expendedor de combustible en la Urbanización.