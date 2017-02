En audiencia pública del concejo, comunidad se opone al peaje de Barú

Nativos de los corregimientos insulares y ciudadanos representantes de varias organizaciones, participaron en la audiencia pública del proyecto de acuerdo que busca autorizar el cobro de un peaje en la isla de Barú.

La jornada inició con la exposición Jorge Luis Marimón, Director de Valorización Distrital, quien dio a conocer las bases de la iniciativa. El funcionario precisó que se contempla cobro solo en el sentido Cartagena- Barú (subida al puente), cuya destinación para labores de mantenimiento vial será del 50% sobre el total de recursos percibidos. Así mismo dijo que de aprobar los concejales, en junio del presente año estarían instaladas las casetas, previa licitación.

Luego del pronunciamiento oficial, más de 10 personas inscritas tomaron la palabra en el salón de sesiones del Concejo, y expresaron sus posiciones sobre la propuesta radicada en el cuerpo edilicio para el periodo de sesiones extras. Es importante señalar que la mayoría de intervinientes se mostraron en contra del proyecto tras considerarlo inconveniente para las comunidades.

Por ejemplo el ex concejal David Múnera, pidió no aprobar en primer debate la iniciativa, según él por tener problemas de legalidad. Jorge Mendoza Diago, miembro de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar sugirió no tomar como referencia las tarifas de otra vía. No obstante, José Rodríguez del Consejo Comunitario de Santa Ana, le dijo sí a la idea; “si esta es la forma de proteger a la isla apoyamos al gobierno”, manifestó.

Para César Pión, Concejal de la U, la conclusión es que el proyecto está muy crudo y no darán los tiempos para ser discutido debidamente; “falta soporte técnico, faltan estudios, conceptos e incluso, hay problemas de legales y compensación que no contempla la ley 105”, expresó Pión.

Ahora la Comisión Primera (del plan y bienes) será la encargada de dar un pronunciamiento y decidir, si el proyecto se hunde o queda vivo para votarlo en segundo debate con la participación de toda la plenaria.