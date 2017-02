Megabiblioteca Juan José Nieto continuará con su nutrida agenda en marzo

La Megabiblioteca Juan José Nieto, inaugurada el pasado 1 de febrero en el barrio la Consolata, amplía sus servicios hasta los días domingos; esto con el fin, de que la comunidad aproveche al cien por ciento sus actividades.

“En nuestro Plan de Desarrollo tenemos planteado el programa Leer para Crecer, que pretende precisamente lo que vemos todos los días en esta Megabiblioteca: Más y más niños y jóvenes interesados no solo en la lectura, sino en todas las actividades que permitan una mayor comprensión del mundo a través de las letras. Creemos que Juan José Nieto sentará un precedente para estas comunidades y será sinónimo de aprendizaje con mucha alegría”, comentó la directora del IPCC Berta Arnedo.

El proyecto que se trabaja en la Megabiblioteca busca que los más jóvenes visiten en familia el plantel, para hacer de la lectura y el esparcimiento un momento de disfrute.

La Megabiblioteca cuenta con las siguientes actividades:

Club de enamoramiento lector: Un espacio para que a través de la lúdica, los cuentos y la música, los niños y las niñas vayan acercándose al mundo de la literatura, a partir de la exploración de los libros, el conocimiento de los autores, la posibilidad de crear mundos inimaginables a través de la imaginación y lo infinito de la creatividad. Cada sábado de 10.00 am a 12:00 am, los talleristas harán uso de las diferentes estrategias de animación lectora para mantener interesados a los asistentes, pero, sobre todo, para que estos vayan haciéndose a un hábito lector del que no podrán despegarse nunca. 20 Niños entre los 6 y 9 años.

Club de escritura creativa Literófilos. A partir del 3 de marzo, todos los viernes de 3:30 pm a 5:30 pm, inicia este club, que propone consolidar procesos de escritura creativa que se verán reflejados en el desarrollo del lenguaje literario de cada integrante, a través de las distintas actividades escriturales y lectoras que se realizarán los días viernes. Al final de cada uno de estos ciclos se hará un muestreo colectivo de los textos, y cada texto será escogido para “tallerearse”. El club estará a cargo de 25 docentes del Megacolegio Rosedal.