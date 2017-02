Electricaribe continúa diálogos con comerciantes de Bazurto

Luego de una reunión con representantes de Funbaz y comerciantes de Bazurto afectados por la suspensión del servicio de energía, Electricaribe reiteró su voluntad al diálogo y concertación.

Ayleen Álvarez Martínez, Gerente de Electricaribe en Bolívar manifestó que hoy se cumplió una tercera mesa de trabajo con funcionarios de la Alcaldía, Personería y representantes del mercado y luego de varias horas, aún no se concreta una propuesta de negociación clara.

“Sabemos que ellos cuentan con unos recursos pero aún no tienen la totalidad de la deuda, aunque la empresa ha ofrecido descuentos comerciales representativos y además se les ofreció registrar los activos que darán en dación de pago” anotó Ayleen Álvarez.

La Gerente de Electricaribe en Bolívar reiteró que la energía consumida no puede ser condonada. “Seguimos abiertos al diálogo con los comerciantes de Bazurto y estamos seguros que vamos a encontrar una solución sobre el particular. Hoy la deuda supera los 200 millones de pesos pero con los descuentos propuestos quedaría en unos 110 millones que aún no tienen definido su cancelación” indicó Ayleen Álvarez.