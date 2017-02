Nativos de Barú advierten que el peaje en la entrada de la isla sería ilegal

Durante la audiencia pública del proyecto de acuerdo para la instalación de un peaje en la entrada a la Isla de Barú, en el Concejo de Cartagena, nativos de la zona insular advirtieron que dicho peaje sería ilegal.

“Barú tiene demasiada pobreza, necesita inversión económica y social. Se hizo una vía bastante mala. Hemos pagado por un Mercedes Benz y nos dieron un Renault 4. Hoy, no sé a cuenta de qué, vía ilegalidad, quieren construir un peaje con un sentido social y eso no está permitido, es imposible hacerlo, y si lo hacen están violando la ley”, aseveró Iván Caraballo, representante de los propietarios nativos y no nativos de Barú.

“No porque una persona esté pasando hambre, el alcalde puede poner un peaje en una esquina para ayudarlo. En Barú se pagan suficientes impuestos. Cuando se construyó la vía se decidió pagar por valorización para no poner peaje, ahora no pueden cambiar las reglas de juego fraudulentamente diciendo que es para un peaje social”, argumentó el líder.

Caraballo apuntó que desde ya se preparan recursos legales contra el peaje. “Si ellos imponen el peaje, a pesar de que es ilegal, vamos a entrar a demandar. Yo tengo ya la demanda lista, tengo peticiones listas donde le decimos a la gente por qué no debe haber peaje. Todo lo que se paga en peajes se le va a cargar a la vida diaria, van a pagar los nativos, los nativos ganan como pobres y pagan como ricos”, concluyó.