Obras en Avenida Circunvalar de Duitama llevan dos años sin terminar

El puente de la avenida circunvalar a la altura de la glorieta de San José, lugar por donde atraviesa un caño de agua, lleva según los habitantes del sector, 2 años en obra y aún los avances no se ven.

Comerciantes del sector y personas que circulan diariamente por esta carretera afirman que la movilidad es una de las principales problemáticas, como lo afirmó el taxista Allan Guerrero:"Eso afecta la movilidad en horas pico se ve trancón entonces esperamos que algún día lo arreglen"

La avenida circunvalar, al ser una vía departamental, depende de la gobernación de Boyacá para su mantenimiento y reparación y no de la Alcaldía de Duitama quien hace unos días empezó la reparación del Parque los Libertadores realizando una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Mientras la Gobernación de Boyacá no se pronuncia sobre el tema, los habitantes del sector siguen pidiendo que se finalice la via lo m´s rapido posible pues no solo afecta la movilidad sino también el comercio