En Santa Ana, Magdalena, inician atención a problemática de agua potable

Con el hashtag #AguaParaSantaAnaYa, un grupo significativo de ciudadanos ha evidenciado a través de redes sociales la sensible problemática del municipio de Santa Ana, ubicado al sur del Magdalena, que pese a que fue fundado hace 267 años y se ha desarrollado en infraestructura, no cuenta con un óptimo acceso al agua potable porque tiene un acueducto que constantemente está averiado.

En la actualidad, ese municipio ribereño del Río Magdalena completa dos semanas sin una gota de agua potable porque la bomba principal del acueducto se averió por las constantes fluctuaciones de electricidad que padece gran parte de la región Caribe.

Según lo expuesto por Lourdes Rosario Chicre, alcaldesa municipal, “se fundieron los motores y repotencializadores del acueducto por las fluctuaciones en la electricidad que padecemos todo el tiempo. Santa Ana está agobiado en agua por manejos indebidos en gobiernos anteriores. Lo que llega de recursos de agua potable no alcanza para resolver, eso es un déficit con el que venimos funcionando, es un problema grande y viejo. Tenemos las mismas bombas y redes de cuando el municipio era pequeño”.

Precisó que para resolver a corto plazo la situación, “se buscó un ingeniero electromecánico que hizo todo el diagnóstico del daño y se adquirieron los equipos necesarios en el interior del país y demoraron en traerlos, pero ya hoy llegaron y empezaron los trabajos para restablecimiento del servicio de acueducto en las próximas horas”, dijo Lourdes Rosario Chicre.

A eso se suma una deuda que tiene el municipio con Findeter por cuenta de un crédito para asuntos de agua que obliga a que el 70% del recaudo de los recibos del servicio de acueducto y alcantarillado se destine al pago de las cuotas y gran parte del 30% restante de los recursos se dirige a pagos de nóminas, recibos y otros aspectos que no permiten inversiones en el mantenimiento y mejoramiento del sistema.

“Estamos rodeados por el Río Magdalena y ciénagas pero no tenemos agua hace 20 días y la gente desesperada busca agua donde sea y eso ha generado unas problemáticas de salud. Estamos pidiendo al gobierno municipal, departamental y nacional que nos ayude a resolver este problema”, dijo Mauricio Aguilar, habitante de Santa Ana.

En medio del plan de contingencia para atender a la comunidad mientras se solucionaba el daño del sistema de acueducto, la Alcaldía municipal envió agua a los barrios en distintos vehículos, entre esos, usó el tráiler que recoge la basura en la población lo que indignó a varios sectores que evidenciaron el asunto con fotografías en las redes sociales.

Sobre la polémica, la alcaldesa Lourdes Rosario Chicre dijo a Caracol Radio que para el plan de contingencia “se usaron carrotanques que facilitó la Concesión Vías de las Américas S.A.S, que construye la vía de acceso principal al municipio, y el tráiler donde se recoge basura pero ese vehículo se lavó porque estamos haciendo la forma de llevar agua a los distintos sectores, no se les está llevando agua revuelta con basura, en el tráiler solo se subieron los tanques herméticos especiales que me dio la Unidad de Gestión del Riesgo en Santa Marta y que tienen mangueras larguísimas y nunca el agua tiene contacto con el tráiler de basuras. Esa agua se usa es para lavar, hacer aseo y los trasteos normales de un hogar, no es para el consumo humano”.

La alcaldesa aprovechó la entrevista para pedirle a la comunidad comprensión porque “en la alcaldía no es abrir la gaveta y sacar la plata para comprar, todos los procesos deben ajustarse a la ley”, pero ya se está esperando la aprobación de unos recursos en el OCAD Departamental, el próximo 28 de febrero, para la construcción de unos pozos y otro tanque elevado de mayor capacidad, además, “se está estructurando el Plan Maestro de Acueducto que tendrá una inversión de más de 20 mil millones de pesos para resolver el problema de fondo y estamos trabajando con el Gobierno Nacional”.

Entre tanto, en el municipio de Santa Ana las familias compran diariamente cuatro galones de agua para solventar las necesidades básicas del hogar y que cuestan 12 mil pesos.