¿Manos criminales en el presupuesto participativo de Medellín?

El presidente del concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, desató la polémica en esta ciudad al insistir en la necesidad de modificar un Acuerdo que regula el Presupuesto Participativo y la Planeación Local, por la posible injerencia de bandas criminales en las decisiones de las juntas de acción comunal para conseguir la aprobación de proyectos y recursos.

La concejala Luz María Múnera rechazó estos señalamientos y pidió a los exalcades de Medellín que aclaren si ellos contrataron a delincuentes por medio del presupuesto participativo.

“El PP ha tenido problemas que hay que solucionar, pero ese sustento que las bandas criminales están al frente del PP es muy insultante para los líderes de la comunidad. ¿Quién contrata?, el Estado. Si se hicieron contratos con pillos yo le pido a los alcaldes Aníbal Gaviria Correa, Alonso Salazar Jaramillo y Sergio Fajardo Valderrama, que expliquen por qué según el alcalde Federico Gutiérrez durante 12 años contrataron con pillos”, manifestó la señora Múnera Medina.

La presidenta de la Federación Comunal de Medellín, Amartina Rengifo, también rechazó los señalamientos y advirtió que los cambios que busca implementar la alcaldía al presupuesto participativo vulnerarán a las comunidades más pobres.

“Nosotros estamos sentando un precedente: que no estamos de acuerdo que a un alcalde de turno se le conceda la decisión sobre la participación de los líderes en el presupuesto participativo, porque esto es una política pública que fue ganada hace 11 años… Yo le digo al doctor Jesús Aníbal Echeverry y los concejales: ¿cómo me pueden asegurar a mí que las bandas delincuenciales son los que están metidos dentro los organismos comunales? Nosotros solo gestionamos las obras, porque la contratación que sale es ejecutado y contratado por la misma administración”, cuestionó la señora Rengifo, líder de las Juntas de Acción comunal en Medellín.

Concejales y comunidad de Medellín enfrentados

Un fuerte debate entre concejales y la comunidad se generó ante el altercado en el que varios miembros de la corporación habrían sido agredidos verbalmente en una sesión descentralizada del Presupuesto Participativo en la comuna de Villa Hermosa, oriente de la ciudad,

Por decisión de la mayoría, estos debates que se hacían con la presencia de líderes y miembros de la comunidad en esos barrios, culminarán en el recinto del Concejo de Medellín para evitar más altercados.

“Tomamos la decisión de seguir haciendo esas sesiones pero aquí en el Concejo de Medellín. Si ya hubo agresiones, queremos cuidarnos de que no siga pasando. Entonces, este martes a las cuatro de la tarde, vamos a recibir a los habitantes de la zona cuatro de Belén, Laureles y otras”, anticipó el presidente del Concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry Jiménez.

Además, señaló a líderes del Polo Democrático como responsables de desinformar a la comunidad sobre los cambios que se buscan aplicar en el 5% de los recursos del municipio que se destinarán al Presupuesto participativo y Planeación local.

“Uno escucha discursos y uno de los señores que fue muy ofensivo fue Javier Zapata, que es del Polo. Yo invito al Polo Democrático a que no patrocine este tipo de cosas y que hagamos la crítica y el debate tranquilamente, pero no con mentiras”, afirmó el presidente del Concejo.

A lo que le respondió la concejala Luz María Múnera, del Polo Democrático, calificando como fuera de contexto el señalamiento de Echeverry, pues en su defensa dijo que se trató de críticas argumentadas de la misma comunidad del oriente de Medellín.

“Se les entregó una carta unificada de la Federación de Asociaciones Comunales de Medellín diciéndoles que no aprueban el proyecto; otra carta de las comunas 9 y 10, y les plantearon una cosa. Que fue duro, Sí, pero uno no puede creer que a uno lo eligen de concejal para que le pongan tapete rojo y le tiren flores desde las ventanas… Se les entregó una carta unificada de la Federación de Asociaciones Comunales de Medellín diciéndoles que no aprueban el proyecto, otra carta de las comunas 9 y 10, y se les plantearon una cosa, que fue duro sí, pero uno no puede creer que a uno lo eligen de concejal para que le pongan tapete rojo y le tiren flores desde las ventanas”, precisó la señora Múnera Medina.

Por su parte, Daniela Maturana Agudelo, concejala del Movimiento Creemos –creado por el alcalde Federico Gutiérrez-, señaló que a pesar de la discusión, se está adelantando un debate eficiente.

“Tuvimos una gran acogida por parte de la comunidad, tuvimos una muy buena participación, líderes que llevaron propuestas y documentos a esta discusión pero también tuvimos presentaciones de líderes que empañaron el proceso”, señaló Maturana Agudelo.