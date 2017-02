Noticias de Manizales y Caldas. Febrero 20 de 2017

Judicial

Un homicidio se registró este fin de semana en Caldas. El hecho ocurrió en Santágueda y la víctima era mototaxista.

57 personas fueron capturadas durante el fin de semana en Manizales y Villamaría acusadas de cometer diferentes delitos. Además fueron incautadas 1.275 dosis de estupefacientes y 106 armas blancas.

69 celulares de dudosa procedencia fueron incautados en un operativo que cumplió la policía en Manizales. Además recuperaron dos celulares reportados como hurtados y aplicaron cinco comparendos pedagógicos por incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para importación.

Noticias generales

Alex López Vargas, de la Asociación Colombiana de Camioneros de Caldas, afirmó que en este momento no han pensado en cese de actividades, pues lo que necesitan es que el Gobierno Nacional los escuche y les presenten las resoluciones de los temas ya tratados.

"Los dirigentes de la Asociación de Camioneros de Colombia han venido sufriendo una persecución del Estado", la afirmación la hizo en Manizales el director ejecutivo nacional, Alberto Arango Perdomo. Aclaró que ellos son los únicos que han venido peleando por temas como la rebaja en el precio del ACPM.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez, confirmó en Manizales que cerca del 49 por ciento de los vehículos que circulan en Colombia no tiene los documentos al día. Expresó que de esta cifra un alto porcentaje son motocicletas.

Preocupados se mostraron los integrantes de las academias de enseñanza automovilística con el tema de la accidentalidad en nuestro país. Indican que la falta de control del Estado y que la comunidad piense que la licencia de conducción se consigue fácil son algunos factores que influyen en este tema.

El ministro (e) de Trabajo, Francisco Javier Mejía, afirmó en Manizales que la informalidad en Colombia es muy grande y que en el sector rural esta puede llegar al 90 por ciento y en el urbano al 60.

El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, advirtió en Manizales que algunos ciudadanos están siendo engañados por tramitadores y abogados que les ofrecen cosas y les piden otras y por eso han encontrado muchos fraudes.

La Gobernación de Caldas está a la espera de que el Ministerio del posconflicto priorice inversión de recursos para esta región. Aseguran desde el gobierno regional que las cifras de Caldas son muy parejas con las del Cauca.

La secretaría de Hacienda de la Gobernación de Caldas anunció que la sobretasa a la gasolina y las reformas del ministerio de Minas dejarán sin recursos a este departamento para pagar las obligaciones de la Ley de Quiebra.

El director regional del Departamento para la Prosperidad Social manifestó que desconoce denuncias por problemáticas graves en los apartamentos que el gobierno nacional entregó en Palestina (Caldas) como parte del programa 100 mil viviendas gratis.

El senador caldense Luís Emilio Sierra, se pronunció con relación al tema de los toros en Colombia afirmando que “los taurinos no estamos diciéndole a la gente que están obligados a ir, simplemente el que no quiera que no asista”.

Deportes

La derrota ante Independiente Medellín es la tercera en cuatro juegos del Once Caldas en la actual temporada, situación que prende las alarmas en la afición blanca.

La selección Caldas infantil de fútbol ultima detalles de cara a comenzar esta semana la segunda fase del campeonato nacional sub 15 que se realizará en Villavicencio.

Indicadores económicos

Dólar 2.902 Café NY 147,80 – Precio Interno Carga 880.375