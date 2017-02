En el marco del FICCI 2017, MinCultura realizará Encuentro Internacional de Productores

El Encuentro Internacional de Productores se realizará del 2 al 6 de marzo, durante la versión 57 del FICCI, en el Centro de Formación de Cooperación Española de Cartagena. Además, se celebrará el primer aniversario del Portal Web Retina Latina.

El Encuentro Internacional de Productores es un espacio de formación para la presentación de proyectos y ‘pitching’, diseño de audiencias e identificación de modelos de distribución y financiación, que convoca a productores latinoamericanos a postular proyectos de largometrajes de ficción en etapa de desarrollo. Este evento es organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cinematografía, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (Cnacc) y Proimágenes Colombia.

El Encuentro Internacional brinda herramientas para fortalecer las destrezas, habilidades y conocimiento en la presentación de proyectos y creación de la estrategia de participación de las audiencias que coincidan con la futura distribución de las películas.

A la convocatoria pública se presentaron 69 proyectos de los cuales 46 eran colombianos y 23 de países de Latinoamérica, de estos se seleccionaron las mejores 12 propuestas, 8 colombianos y 4 internacionales.

Los tutores trabajarán con los productores de los proyectos de largometraje en la presentación de proyectos y ‘pitching’, diseño de audiencias y nuevos modelos de distribución.

Por segundo año consecutivo, la experta en ‘pitch’ y presentación de proyectos, Pilar Alessandra, vendrá desde Hollywood para estar a cargo del taller.

De igual forma, las otras conferencias y talleres serán dictados por; Mathias Noschis (Suiza) – Alphapanda / Diseño de Audiencias; Deborah Rowland (Inglaterra) – We are the Tonic / Modelos de Distribución y Financiación, y Diego Ramírez (Colombia) – 64 A Films / Producción y Héctor Rosas (México) / Modelos de Distribución y Financiación.

En los talleres estarán presentes invitados del Ministerio de Cultura del departamento de Chocó, quienes participarán como oyentes de las actividades del Encuentro, y que hacen parte del apoyo que brinda MinCultura a la industria audiovisual en esa región.

Premiación del Encuentro

En esta edición, la premiación del Encuentro se hará durante la ceremonia de premiación del FICCI, el lunes seis de marzo. Se premiarán a los tres mejores proyectos del Encuentro. 10.000 Euros otorgados por el CNC Francés; 45 millones de pesos en servicios de postproducción en Centro Ático de la Universidad Javeriana de Bogotá, y un pase directo a los BAM Projects del Bogotá Audivisual Market 2017.

Semillero de grandes proyectos audiovisuales

El Encuentro Internacional de Productores ha visto nacer y emerger proyectos de relevancia para el cine colombiano, en el que más de la mitad de los participantes han producido y estrenado sus películas. Algunos títulos que han pasado por este espacio son ‘Alias María’, ‘Apaporis’, ‘Los colores de la montaña’, ‘Perro come perro’, ‘El páramo’, ‘La pasión de Gabriel’, ‘La sociedad del semáforo’, ‘Los viajes del viento’, ‘El vuelco del cangrejo’, ‘Karen llora en un bus’, ‘La Playa D.C.’, ‘El resquicio’, ‘Roa’, ‘Cazando luciérnagas’, ‘Mateo’, ‘Gente de bien’, ‘El abrazo de la serpiente’, ‘Anna’, ‘Buenaventura Mon Amur’, entre otros.

Cabe resaltar que el Festival Internacional de Cine de Cartagena es apoyado por el Ministerio de Cultura, a través del programa Nacional de Concertación.

Primer aniversario del Sitio Web para ver Cine Latinoamericano- Retina Latina

El 3 de marzo, a partir de las 3:00 p.m., en el salón FICCI, regresa al Festival de Cine de Cartagena, Retina Latina. Fue en este certamen donde se realizó el lanzamiento del portal en 2016. Esta actividad busca compartir la experiencia y resultados junto a colegas del sector que ven en las plataformas de cine nuevas oportunidades de convergencia de contenidos, formatos y narrativas audiovisuales.

Retina Latina, plataforma gratuita VoD de cine latinoamericano, celebra su primer año al aire con 101 películas, más de 200 mil visitas y 23 mil usuarios registrados que han disfrutado en más de 20 países, de la diversidad de historias y miradas que ofrece el cine de América Latina.

Esta iniciativa en la que participan seis entidades cinematográficas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay ha sido posible gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID y la colaboración de Proimágenes Colombia.

Con motivo del primer aniversario, el portal a partir del 3 de marzo, tendrá nuevas películas: una muestra de obras destacadas en el desarrollo cinematográfico del cine de los países que conforman a Retina Latina. Un especial de joyas documentales producidas durante los 30 años de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños; y los documentales ‘En lo escondido’ y ‘Los abrazos del río’, del director Nicolás Rincón Guille, que estarán disponibles durante el mes de esta celebración, como antesala al estreno en Colombia el 23 de marzo, de ´Noche herida’, obra con la que cierra Rincón Guille su trilogía, ‘Campo hablado’.

A todos los usuarios y aliados, gracias por conectarse con esta ventana al cine de Latinoamérica. Únanse a la celebración viendo cine latinoamericano en www.retinalatina.org

Francia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena

La celebración del año Colombia – Francia estará presente en el Festival de Cine de Cartagena 2017, con la realización de un ‘Focus France’ y la instalación de la exposición ‘Actrices’.

Focus France

Festival de Cine más antiguo de América Latina tendrá en 2017, un ‘Focus France’, que se llevará a cabo del 1 al 31 de marzo, en las Salas de cine, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y espacios no convencionales de Cartagena de Indias, con una importante delegación de invitados (directores, actrices, actores) y profesionales relacionados con el mundo cinematográfico. Con producciones y coproducciones en las distintas secciones del festival, el cine francés ocupará un lugar especial en la lista de películas que integran la selección, para 2017, del Festival.

En efecto, Francia tendrá una participación muy importante en las diferentes actividades propuestas por el FICCI (exposiciones y proyecciones), desde su programación abierta al público hasta los eventos académicos y profesionales.

Exposición Actrices

La exposición es un homenaje a Kate Barry (hija de la cantante y actriz Jane Birkin y del compositor John Barry) y a su gran talento como fotógrafa, quien desapareció prematuramente en diciembre de 2013.

Homenaje en espejo y 25 retratos de Kate Barry a las actrices de cine, y en particular del cine francés, desde las estrellas más reconocidas hasta las artistas de la joven generación.

Exposición original producida por el Instituto Francés (París) en asocio con Roman de Kermadec, hijo de la artista, con la curaduría de la fotógrafa y periodista Aline Arlettaz.

La obra se instalará en el Palacio de la Inquisición de la Plaza de Bolívar del 1 al 31 de marzo y estará abierta al público de 8:00 a.m. hasta 6:00 p.m.

Los eventos cuentan con el apoyo del Comité de Patrocinadores del Año Colombia-Francia 2017, Renault y Accor.