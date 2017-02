No tenemos personal suficiente para los procesos de amnistías de las FARC: Asonal Judicial

Asonal Judicial denunció que la planta de personal de los juzgados de ejecución de penas, que debe trabajar en los procesos de amnistías e indultos para los guerrilleros de las FARC, no es suficiente, pues se redujo a la mitad el número de empleados.

Según Freddy Machado, el presidente de Asonal, esta reducción en el personal y el presupuesto limita el trabajo de los funcionarios, a pesar de que estos tienen toda la disposición de trabajar en el proceso de paz.

“Se desmontó más del 50% de los funcionarios de ejecución que laboran en ejecución de penas. Es decir, para lo ordinario, se contaba con media planta de personal a partir del 2017. Ahora se le agrega otra función, la de amnistías e indultos. ¿Cómo la justicia va a responder si no tiene la planta de personal necesaria?”, afirmó Machado.

“Asonal Judicial y los funcionarios de los juzgados de ejecución de penas consideran que en materia de paz no se puede improvisar. Los juzgados de ejecución de penas estaban congestionados, y el Consejo Superior de la Judicatura, por falta de presupuesto, le quita el 50% de sus empleados”, sostuvo el dirigente gremial.

“Si en Bogotá se redujeron al 50% sus funcionarios, no tienen la capacidad de respuesta, no entendemos que sucede en la provincia, es peor. Por eso la invitación. Los funcionarios quieren trabajar, colaborar, realizar las labores que tienen que ver con los indultos y las amnistías, es una voluntad de los funcionarios. Pero no se puede por la limitación de la falta de personal”, aseveró Machado.

“Si estamos en un proceso de paz, se requieren juzgados, que haya más presupuesto para la justicia para poder responder a ese proceso. Si ya no hay que invertir en la guerra, sino en la justicia”, concluyó el líder de los empleados judiciales agremiados.

Asonal anunció varios plantones a nivel nacional para exigir solución a la problemática.