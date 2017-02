Minoristas dicen no estar enterados de fechas del traslado del mercado de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena anunció este fin de semana que, a más tardar en junio de 2019, el mercado de Bazurto será trasladado a su nueva sede, en las afueras de la ciudad.

Caracol Radio conversó con algunos comerciantes informales de la plaza, agremiados en Funbaz, quienes dicen que no los han invitado a las reuniones y que no saben nada de las fechas de traslado.

“Aquí no han socializado esa noticia, nosotros no sabemos nada de eso. Si la alcaldía está en audiencias, con el Concejo están haciendo proyectos, son ellos. Los del problema, que somos nosotros, no sabemos de eso. No se han dignado siquiera a invitarnos”, afirmó Jhon Jairo Vidal, representante de Funbaz.

“No es que nosotros nos neguemos al traslado. Si nos tenemos que trasladar, lo hacemos. Lo que pasa es que allá nos quieren entregar puestos de dos metros para cada comerciante, es una jaula para meter un pájaro. Eso es lo que nos distancia con la alcaldía”, sostuvo el comerciante.

“Si nosotros los que tenemos 30 años acá en el mercado, nos vamos, tenemos que irnos como arrendatarios. Los locales aquí los hemos hecho nosotros. Es otra diferencia que tenemos”, aseveró Vidal.

“Las reuniones las hacen con los mayoristas, y a los minoristas que hacemos parte de nueve organizaciones, y somos la mayoría, no nos invitan. Nosotros nos trasladaron del mercado de Getsemaní para acá, y no nos invitan. Y los representantes de los mayoristas no tienen diez años aquí”, puntualizó el comerciante.