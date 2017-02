2 muertos en hechos aislados marcaron el domingo en el barrio Olaya de Cartagena

Dos muertes a bala sacudieron el populoso sector de Olaya Herrera, aloriente de Cartagena este domingo. Las muertes ocurrieron al comenzar y al terminar el día, la primera de ellas en una zona conocida como 'La Arrocera', y la segunda, en el sector La Puntilla.

Sobre las 5:45 Am, unos transeúntes de la calle principal de -olaya, la avenida Pedro Romero, encontraron muerto a un costado a un hombre con varios impactos de bala. En la zona hizo prencia el CTI de la Fiscalía, y se intenta determinar la identidad del hombre, quien no poseía identificaciones, por lo que no se descarta que haya podido ser un robo.

Sobre las 6:00 PM, en el sector La Puntilla, moptorizados llegaron a un lavadero de motos y acabaron con la vida de Erick José Correa, un ingeniero de sistemas de 35 años que se encontraba en el lugar con su esposa. Según las primeras versiones, los hombres pretendían robar el bolso de la esposa de Correa, cuando en medio del nerviosismo abrieron fuego contra Correa cuando iba a entregarles el bolso.