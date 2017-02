Atentado estaba dirigido contra la policía: Peñalosa

Para el mandatario capitalino, es claro que el petardo que explotó este domingo a los alrededores de la plaza de toros tenía un objetivo. "De manera que los criminales que instalaron este artefacto no tenían como objetivo solamente hacerle daño a unos inmuebles sino tenían el objetivo claro hacerle daño a unos seres humanos, a nuestros policías con estas esquirlas" dijo el alcalde Enrique Peñalosa

El mandatario señaló que la Policía, Fiscalía, Ejército y Alcaldía están investigando los hechos que ocurrieron en la ciudad de Bogotá.

"No queremos que estos terroristas generen miedo y nosotros teníamos suficiente información para poder garantizar que los taurinos que fueran a la corrida iban a tener la seguridad necesaria y no queríamos darle otro triunfo más a estos terroristas. Los terroristas hacen daño pero no nos van a intimidar, no nos van asustar y vamos a perseguir y estoy seguro que daremos próximamente noticias" señalo Peñalosa

El artefacto explosivo fue puesto en la carrera quinta con 27 en horas de la mañana de este domingo.

“El artefacto fue puesto alrededor de una caja de cables de semaforización que hay en la zona, lo pusieron a un lado y le pusieron uno de los elementos que no permitían verlo perfectamente para poder alertar a nuestras unidades y ya tenemos algunos indicios”, afirmó a su vez, el coronel William Sánchez, subcomandante de la policía metropolitana de Bogotá.

La policía señalo que ya tiene unos retratos hablados, entrevistas con vecinos del sector afectado y videos de la zona que permitirán el arresto de los principales sospechosos.

Peñalosa fue enfático en señalar que el artefacto que explotó en las últimas horas no tiene nada que ver con la granada que explotó en la localidad de Teusaquillo.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier hechos sospechoso a la línea única de emergencia 123