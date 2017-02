Venezolanos en Medellín protestaron contra Maduro y exigen libertad de Leopoldo López

Tal como lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la colonia venezolana residente en Medellín, exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro la libertad del líder político venezolanos Leopoldo López.

“El gobierno de Trump se había demorado en pronunciarse contra el gobierno Maduro. Me parece que es una buena presión para el Gobierno Venezolano, aunque no le hagan caso, la injerencia no es interna sino externa, estamos muy contentos de tener un apoyo más en la búsqueda de la libertad del pueblo de Venezuela”, afirmó César Valencia, líder venezolano.

Además agregó que: “esa bienvenida a la casa blanca es la primera puerta, nunca se habían hecho antes, yo no sé si las políticas de Obama no contemplaban esos pronunciamientos por lo que estaban cercanos a Cuba y el gobierno Colombiano por la paz, pero esa posición ya declarada contra Madura de Trump es muy bienvenida y ojalá se tomen acciones concretas a la salida de esta pesadilla que llevamos 18 años”.

Por su parte, Toni Vitola, coordinador del Partido Político Venezuela Voluntad Popular, aseguró que Nicolás Maduro debe dar libertad a Leopoldo López, quien cumple 3 años encarcelado.

“Por expresar sus ideas y por pensar distinto al Gobierno fue encarcelado, lleva tres años, sin ningún argumento judicial, entonces los venezolanos estamos haciendo actividades simbólicas en 10 países de Latinoamérica, en Colombia en ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín en el Parque de las Luces”, dijo Toni Vitola.

Allí también los venezolanos denuncias los problemas de inseguridad, la crisis económica, la inflación y las muertes violentas que el año pasado fue de 27 mil personas.