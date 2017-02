Junta directiva del Hospital General pidió la renuncia de su gerente

La Junta Directiva del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. consideró que el gerente Jesús Eugenio Bustamante Cano debería presentar su renuncia como gerente de esta Entidad tras el escándalo desatado tras el decomiso de material de Osteosíntesis por incumplir los protocolos de compra.

La Junta Directiva del Hospital manifestó que si bien como junta no tiene competencia para declarar insubsistente al Gerente directamente en este caso, considera que no ha ejercido las acciones suficientes ni ha tomado las decisiones debidas frente a un tema tan grave como el que se ha presentado, no obstante la junta lo haya solicitado en diversas ocasiones.

Además le solicitó al señor Jesús Eugenio Bustamante Cano, gerente del Hospital General sumir plenamente su responsabilidad frente a los hallazgos.

La junta directiva del Hospital General instó a los entes de control a que se realicen las investigaciones que sean necesarias para que se determinen plenamente los responsables de este caso, y expresó su profunda preocupación, ya que considera que por ninguna razón y mucho menos a causa de procedimientos administrativos irregulares, se puede poner en riesgo la salud de las personas que acuden a ese centro asistencial.