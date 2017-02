Concejo de Cartagena expuso inquietudes en presentación del POT Moderno

La mesa directiva de la corporación edilicia y un gran grupo de concejales estuvieron en el lanzamiento del programa POT Moderno, que fue presentado por el Alcalde Mayor de Cartagena, Manuel Vicente Duque, en el salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana; la secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina y el Director Nacional de Planeación, Simón Gaviria.

El POT moderno facilita la gestión integral del territorio de Cartagena el cual debe apuntar y alcanzar los retos estratégicos de identificar y desarrollar los instrumentos de captura del valor del suelo, más pertinente para la ciudad, además de los planes parciales definidos por el primer POT, se deben adoptar más instrumentos que permitan el desarrollo de la ciudad, tales como parques zonales, macro proyectos urbanos derivados de la plusvalía del Distrito

Después de escuchar a quienes convocaron al encuentro, el presidente de la Comisión del Plan del Concejo de Cartagena, Cesar Pion González intervino en el salón Vicente Martínez de la Alcaldía, afirmando: “Queremos un POT concertado con las comunidades, donde nuestro talento humano sea protagonista. Cartagena tiene gente preparada que conoce las problemática y posee competencias para lograr un documento serio e incluyente con todos los sectores”.

Por su parte el concejal Américo Mendoza también intervino: “El Concejo coincide que como tema importante es deber escuchar a las comunidades, hay que concertar y trazar una estrategia de integración con los municipios más cercanos y mirar de qué forma se hace esta integración así como se ha venido haciendo con Transcribe, este es un aspecto fundamental así como lo es la informalidad de nuestra economía”.

El concejal Ronald Fortich agregó: “el presupuesto de los cartageneros gran parte se van a la deuda y gastos de funcionamiento, quiere decir que el porcentaje de inversión es muy bajo, hay que trabajar en el crecimiento de la zona Norte”.

El presidente de la corporación Lewis Montero finalizó las intervenciones del cuerpo edilicio diciendo: “En el POT se van a ver muchos intereses y actualmente estamos viendo que los cartageneros no estamos participando en la creación del mismo, para este la ciudadanía debe cambiar su forma de pensar y de actuar al momento de hacer las obras, la parte social no la estoy viendo hasta el momento y a futuro hay que tener en cuenta a todos los sectores de la ciudad donde no ha llegado la tecnología ni las obras para que todos tengan la oportunidad de ser incluidos”.