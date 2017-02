Cartagena de indias, segundo en excelencia en mercadeo de destinos turísticos americanos

Cartagena de Indicas ocupó el segundo lugar, como el destino de turismo con mejor mercadeo en el continente americano, distinción denominada Routes Americas Marketing Awards 2017, en el marco de un certamen internacional con el mismo nombre, que reunió a los empresarios más importantes de la industria continental de aerolíneas, aeropuertos y autoridades de turismo.

El premio le fue entregado en Las Vegas (Estados Unidos) en el marco del Routes Américas 2017, celebrado esta semana en esa ciudad estadounidense, al que asistieron representantes de todos los países americanos, además de funcionarios de 80 aerolíneas y 300 aeropuertos.

Cartagena de Indias ocupó el segundo puesto en la categoría "Excelencia en Marketing de destinos", siendo solo superado por la ciudad estadounidense Fort Lauderdale, uno de los hub de transporte más importante de América del Sur, donde confluyen aerolíneas de todo el mundo.

Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo, se refirió a la importancia de este reconocimiento, y resaltó labor que se viene realizando con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y Fontur, Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Cámara de Comercio Cartagena y en el ámbito local del Alcalde Mayor, Manolo Duque, de los gremios empresariales y de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), para incrementar la conectividad aérea de Cartagena de Indias. “Este premio nos impulsa a seguir trabajando en la conectividad internacional, y saber que somos el único destino en Colombia que ha sido nominado en un certamen internacional, por su labor de mercadeo, representa un estímulo y un reto”.

Los destinos nominados fueron: Autoridad de Turismo de Antigua y Barbuda; Barbados Tourism Marketing Inc.; Cartagena Tourist Board; Greater Fort Lauderlade Convention and Visitors Bureau; New York City Economics Development corporation; y Yucatán Tourism Board.