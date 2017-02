Fenalco Bolívar realizó encuesta sobre el servicio prestado por Electricaribe

Fenalco Bolívar aplicó encuesta sondeo a empresarios y ciudadanos, con el fin de conocer la percepción del servicio prestado por la empresa Electricaribe S.A. ESP, con posterioridad a la toma de posesión por parte del Gobierno en el pasado mes de noviembre, la cual se realizó solo a tomadores del servicio con dicha empresa.

Al preguntar a los usuarios, si luego de la toma de la empresa Electricaribe S.A ESP, el servicio había mejorado, permanecía igual o desmejorado, el 61% de los empresarios que participaron aseguraron que la prestación del servicio sigue igual, el 29% ha notado mejorías y el 10%, por el contrario, cree que este ha desmejorado. Esta misma pregunta hecha a los ciudadanos, el 50% coincidió en que no han percibido cambios, el 33% considera que ha mejorado y el 17% que el servicio ha empeorado.

Ahora bien, a quienes manifestaron que habían visto mejoría, se les solicitó que ubicaran en un rango su percepción sobre ésta, teniendo que el 23.8% de los encuestados califica por debajo de un 10%; 28,6% valora entre un 11% y 20% y 26.2% considera que el rango de mejoras se encuentra entre el 21% y 30%.

Por su parte al pedir que se valorara porcentualmente la desmejora en el servicio, se resalta que el 41.2% de los usuarios encuestados ubica sobre 30% el deterioro del servicio.

Interrupciones

Indagamos sobre la continuidad del servicio y el 48.6 % de los encuestados no empresariales manifestó que en el primer mes del año tuvo entre una (1) y tres (3) suspensiones del servicio, el 14.5% tuvo interrupciones entre 4 y 6 veces y 5,1% entre 7 y 10 veces.

Por parte de la empresas es más representativo las que aseguran que tuvieron entre una y tres interrupciones (30.4%). De estos, el 31% asegura que no han superado la hora de suspensión, 42.9% que son mayores a una hora llegando inclusive a 4 y 5 horas sin servicio.

Confianza

Por ultimo quisimos conocer la confianza de los usuarios no empresariales del servicio, teniendo que el 64.8% mantienen inalterada su confianza; el 8.3% ha mejorado y para el 20.7% ha desmejorado su nivel de confianza.

Entre tanto, por parte de las empresas 42.8% mantiene el mismo nivel de confianza que antes desde la intervención, el 13.8% aseguró que esta ha desmejorado y solo 4.8% percibe una mejoría.” las cifras no son halagüeñas en este aspecto, si tenemos en cuenta que la misma no estaba, antes de la intervención, precisamente muy bien apreciada por los usuarios, pero el balance de respuestas indica que la percepción negativa es mayor entre los usuarios no empresariales, lo cual es consistente con el termómetro diario que lleva el gremio entre sus afiliados que solicitan apoyo cuando el fluido falta.” señaló Mónica Fadul directora Fenalco Bolívar.

“La calidad, oportunidad y el costo de un servicio público, es un asunto que compromete la competitividad de las empresas en particular y la del territorio en general, de ahí la importancia en que los esfuerzos que su mejora demanda para que ambas condiciones se cumplan, sea una acción prioritaria de los gobiernos y de las empresas prestadoras en lo que corresponda cada uno. Confiamos en que se están adoptando día a día las decisiones que correspondan en todos los ámbitos de que influyen en el servicio, para su aseguramiento”, manifestó Fadul.