Pasajeros de Transcaribe rechazan posible aumento de la tarifa

No cayó para nada bien en los usuarios de Transcaribe de Cartagena la posibilidad de aumentar el pasaje del sistema como plan B por los ingresos que se dejaran de percibir por la sobretasa a la gasolina.

Son 32 mil millones los que dejaría de recibir la ciudad, y que estaban destinados a vías y desarrollo del sistema. Por eso Napoleón De La Rosa, secretario de hacienda, planteó la medida, que los usuarios no recibieron de buena manera.

“Hace corto tiempo lo subieron cien pesos, no considero prudente que en tan corto tiempo, vuelvan a hacer un aumento. De una u otra forma nos va a afectar”, indicó Rodrigo Piñeres, usuario de la ruta T100E.

“Nunca, apenas cumple un año de estar funcionando y comenzó con una tarifa muy alta, de dos mil pesos. Debió empezar en 1800 pesos y ya va en 2100. ¿Qué más aumento quieren?”, opinó Alfredo Cassiani, quien usa habitualmente la ruta T102.

“La tarifa que actualmente maneja Transcaribe se ajusta al presupuesto de los usuarios, no tiene por qué subir. Se aumenta el salario una vez al año, no tiene por qué subirnos la tarifa de nuevo. No se justifica”, opinó Josefa Villalobos, otra pasajera del sistema.

“No es necesario que nosotros los usuarios seamos los que tengamos que pagar por esas decisiones del gobierno. No nos alcanza el sueldo, y ahora nos van a subir más”, afirmó Javier Puello, pasajero de la ruta T101.

La tarifa de Transcaribe está en 2100 tras subir 100 pesos el 1 de enero de este año.