Imputarán tres delitos al taxista que transportaba a Jazmín Álvarez en Cartagena

Luego de una investigación de un mes, en la que participaron 3 fiscales delegados especialmente, se logró la captura del conductor del taxi que transportó a Jazmín Álvarez, la joven encontrada con signos de violencia e inconsciente en una trocha cerca a Cartagena el 20 de enero. El comandante de la policía metropolitana, Luis Poveda, señaló que Meruan Wong Fuentes, nunca salió del radar de las autoridades, a pesar de haber quedado libre luego de entregar su versión.

"Este ciudadano tiene 27 años de edad, hace 7 años que ejerce esta labor, exclusivamente en el horario nocturno. Inicialmente él había dicho que la dejó en el barrio Crespo, cerca a su casa en óptimas condiciones, sin embargo hallamos méritos suficientes para librar orden de captura en su contra", aseguró Poveda.

La policía no reveló mayores detalles, pues la investigación sigue su curso y no se quiere entorpecer lo que resta. Así mismo, Poveda no descartó que se presentaran más capturas. Respecto a la dueña del taxi, que en su momento aseguró que su vehículo no había trabajado esa noche, Poveda aseguró que "no podría entregar mayores detalles, pero si se encuentra su responsabilidad, podría vincularse a la investigación por un fraude procesal".

Al conductor le serán imputados los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro simple y acceso carnal violento.