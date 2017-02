Cali desde hoy ciudad de las Aves

La propuesta de los amigos de las aves en Cali es convertir a la capital del Valle en el mejor escenario para el avistamiento. Convertir esta actividad en un nuevo renglón de la economía regional y de fomento para el turismo natural, confirmó su director Carlos Mario Wagner.

Con la participación de expertos internacionales y nacionales, se llevará a cabo en Cali, del viernes 17 hasta el domingo 19 de febrero, la Feria Internacional de Aves de Colombia, Colombia BirdFair 2017, con la participación de más de mil personas en todas sus actividades.

Por eso estarán expertos de 22 países desde hoy en la tercera feria mundial que tiene como escenarios hoteles, fincas, montañas y otros rincones de la Cali urbana y rural.-

La Feria que da inicio este viernes 17, contempla en su programación conferencias (cenas temáticas) en el Hotel Spiwak; charlas gratuitas en el Zoológico de Cali; salidas de campo, actividades culturales, bazares comerciales en el Spiwak, y en la Ciudadela Comercial Unicentro; talleres de fotografía, de pintura y origami, entre otras.

Las principales figuras de este año son: Wade Davis, Canadá; Chris Wood, Estados Unidos; Martha Argel, Brasil; Juan Pablo Culasso, Uruguay; Luis Miguel Renjifo y Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Colombia.

Colombia BirdFair es organizado por tercer año consecutivo por la Asociación Río Cali, Mapalina y Natalia Hincapié – Producción y Comercialización.

PROGRAMACIÓN CONFERENCIAS CON EXPERTOS

VIERNES 17 DE FEBRERO

ZOOLÓGICO DE CALI

JUAN PABLO CULASSO (URUGUAY)

9:00 am a 12 M

Taller de grabación de sonido de aves

Información e inscripciones a través de la página:www.colombiabirdfair.com

3:00 p.m. - 3:30 p.m.

Conferencia: “Los secretos de la Antártida” – Entrada Libre

Ganador del programa emitido por National Geographic ‘Super Cerebros’, que reunió a veinte de las mentes más brillantes de América Latina, siendo Culasso puesto a prueba en la habilidad de oído absoluto reconociendo aves con solo escuchar su canto por algunos segundos.

Trabajó durante dos años en el Archivo Sonoro Neotropical en la Universidad de Campinas cuyo curador era el profesor francés ya fallecido Jacques Vielliard.

En el año 2010 publica su primer Cd de cantos de aves: ‘Voces de las Aves’, del Pantanal al Bosque Atlántico’. Más adelante, en el 2014 inicia la publicación de una colección de Cd’s llamada ‘Sonidos Invisibles’. Desde entonces dicta conferencias y talleres sobre grabación y edición de cantos de aves en países como Paraguay, Argentina, Ecuador y Colombia.

HOTEL SPIWAK –CENAS TEMÁTICAS

6:00 p.m. a 9:00 p.m.

LUIS MIGUEL RENJIFO (COLOMBIA)

Conferencia: “Aves en vía de extinción”

Biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, obtuvo el título de maestría en ecología tropical y biología de la conservación y Ph. D. en ecología, evolución y sistemática en la Universidad de Missouri St. Louis, Estados Unidos.

Su trayectoria profesional ha estado dedicada a la conservación de la naturaleza en Colombia desde la investigación, la docencia y la gestión institucional. Uno de los intereses de Renjifo ha sido la consolidación de la comunidad de ornitólogos y observadores de aves en el país.

Fue miembro fundador de la Asociación Bogotana de Ornitología, la Asociación Colombiana de Ornitología y coorganizador del Primer Encuentro Nacional de Ornitología.

A su paso como coordinador del programa de Biología de la Conservación del Instituto Alexander Von Humboldt lideró la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia, dirigió el desarrollo del Libro Rojo de Aves de Colombia en 2002, e impulsó la creación de la Red Nacional de Observadores de Aves – RNOA.

BRIGITTE LUIS GUILLERMO BAPTISTE (COLOMBIA)

Conferencia: “La paloma de mil colores: paz y biodiversidad para el futuro de Colombia”

Bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. Desde enero de 2011 es la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y miembro del panel multidisciplinario de expertos de la IPBES (MEP/IPBES) en representación de América Latina.

Trabajó sus primeros años como investigadora en la Unidad de Estudios Rurales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana. Participó en numerosos proyectos nacionales de conservación y planificación ambiental, paisajes culturales, análisis de procesos de transformación del territorio, historia ecológico-económica de sistemas productivos, análisis multicultural de uso y manejo de biodiversidad, biocomplejidad, bioespeleología y biopolítica.

SÁBADO 18 DE FEBRERO

ZOOLÓGICO DE CALI

JUAN PABLO CULASSO (URUGUAY)

9:00 a.m.- 4:00 p.m.

Taller de grabación de sonido de aves

Información e inscripciones a través de:www.colombiabirdfair.com

UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI

MARTHA ARGEL (BRASIL)

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Conferencia: “¿Qué hay en una guía de campo? El proyecto aves de Brasil de WCS”– Entrada Libre

Bióloga de la Universidad de São Paulo, con un doctorado en ecología de la Universidad de Campinas, Brasil. De formación ornitóloga, ha enfocado su trabajo con aves en comportamiento alimentario, dispersión de semillas y ecología urbana.

Argel ha sido profesora de ecología y de educación ambiental en diversas instituciones universitarias. Desde 1986 ha trabajado en estudios de impacto ambiental y evaluación y manejo de áreas protegidas.

HOTEL SPIWAK -CENA TEMÁTICA

WADE DAVIS (CANADÁ)

6:00 p.m.

Antropólogo, biólogo con Ph.D. en etnobotánica, títulos recibidos de la Universidad de Harvard. Es también etnógrafo, escritor, fotógrafo y cineasta. Actualmente es miembro del Consejo de Exploradores de NGS y vicepresidente Honorario de la Real Sociedad Geográfica Canadiense; nombrado por el NGS como uno de los Exploradores del Milenio.

Wade Davis entre 1999 y 2013 fue explorador en Residencia en la National Geographic Society (NGS). Es autor de 265 artículos científicos y populares y de 19 libros. Sus trabajos cinematográficos incluyen ‘Light at the Edge of the World’, una serie documental de ocho horas escrita y producida para National Geographic. Sus fotografías han sido ampliamente expuestas y han aparecido en 30 libros y 100 revistas, incluyendo National Geographic, Time, Geo, People, Men's Journal y Outside.

DOMINGO 19 DE FEBRERO

HOTEL SPIWAK -CENA TEMÁTICA

CHRIS WOOD (ESTADOS UNIDOS)

6:00 p.m.

Conferencia: “Aves y Personas”

Líder del Proyecto Bird en el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Convirtió el laboratorio en uno de los mayores conjuntos de datos científicos en el mundo con observaciones de aves de todos los países.

Ha escrito varios libros, así como artículos en revistas científicas y populares sobre las aves. En su tiempo libre y por gusto, dirige tours de observación de aves para la compañía de turismo Wings.

El gran interés de Wood es el desarrollo de formas para conectar a los observadores de aves con los investigadores y la comunidad conservacionista, así como la preservación de aves y ecosistemas.