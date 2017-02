10 motos inmovilizadas en operativos contra los piques ilegales

El operativo se realizó a la altura de la carrera décima en la avenida el Ferrocarril de Dosquebradas donde es habitual que los motociclistas se reúnan a altas horas de la noche para iniciar esta prácticas que finalizan en Pereira.

Juan Alejandro Marulanda director operativo de la secretaría de tránsito manifestó que los operativos se intensificarán y estarán acompañados del Esmad de la Policía.



Indicaron las autoridades que las sanciones serán severas para quienes sean descubiertos realizando estas prácticas, por ejemplo en el último operativo a uno de los infractores le impusieron varios comparendos entre ellos por no tener el seguro obligatorio, no tener la revisión técnico mecánica y no tener direccionales, la suma fue superior al millón de pesos.