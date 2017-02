La compra de un lote de Quinchía tiene enredado al presidente del Senado

Una denuncia por restitución de tierras que tiene en su jurisdicción el Juzgado Primero de Pereira ha sido el detonante del escándalo nacional que envuelve al senador Mauricio Lizcano, caldense que compró el lote que justamente está en proceso de restitución en el corregimiento de Irra.

Y es que en ese lote que compró él con su padre Óscar Tulio Lizcano, para el desarrollo de un proyecto de construcción de una estación de servicio de gasolina en un lugar estratégico por el paso de la nueva vía que conecta a Antioquia con Risaralda, pertenecía a una pareja que fue despojada en 1996.

La denuncia desarrollada por el grupo investigativo del programa de Pirry en RCN Televisión, fue desmentida por el senador quien aseguró que ni él ni su familia sabía de las condiciones del lote.

Mediante un comunicado de prensa manifestó que:

"Que en 2012, él y su padre Oscar Tulio Lizcano adquirieron, por medio de una inmobiliaria, un terreno en el departamento de Risaralda. Dicha propiedad no tenía vigente ningún proceso judicial y fue adquirido de buena fé.



Dos años después de haber comprado la propiedad, la familia Lizcano, fue informada de un proceso que se adelantaba ante la Unidad de Restitución de Tierras. Los reclamantes manifestaban que hace 21 años sus padres habían sido secuestrados y desparecidos, por un supuesto grupo guerrillero.



Lizcano también asegura que no influyó para adquirir la propiedad ni para adelantar los tramites para la construcción de una estación de gasolina. “Si hubiéramos utilizado alguna influencia, hubiéramos obtenido el permiso, sin embargo, han pasado cinco años y no lo tenemos. Entonces, ¿de qué tráfico de influencia se está hablando?



Así mismo, aclaró que se trató de un negocio privado donde no se involucró al Estado."