Textileros denuncian irregularidades en etiquetas y marcación en Falabella

El empresario textilero de Medellín Jorge Duque denunció presuntas irregularidades en la marcación y etiquetado las etiquetas de algunas prendas de vestir que se venden en la cadena de almacenes Falabella.

Según el señor Duque, las prendas tienen etiquetas que se despegan fácilmente, contrario a lo que señala la normatividad, por ello, argumenta que es difícil identificar si se trata de un producto hecho en Colombia o importado.

“Encontramos que la norma dice que debe ser cocida para que no se vea el ejercicio del remarquilleo, es decir, que yo quite una marquilla y ponga otra, y para qué sirve eso pues posiblemente yo traigo algo de China y lo quiero pasar como si fuera de un país con TLC con Colombia y no pagar aranceles e impuestos”, detalló el empresario al concretar su denuncia.

Insistió en que estos hechos podrían configurar actividades de contrabando o triangulación, y por ello emitió una alerta ante la Dian, la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio para que haga las investigaciones del caso.

“Qué queremos? Que las autoridades actúen, que si nosotros los confeccionistas y los textileros colombianos tenemos que marcar y remarcar nuestros productos bajo una norma porqué ellos tienen la posibilidad de no hacerlo”, cuestionó el empresarios.

Falabella en un comunicado respondió a la denuncia: "El producto en mención es comprado a un proveedor nacional lo que desmiente de manera contundente cualquier práctica de contrabando técnico o triangulación".

Así mismo señalaron frente a posibles irregularidades: "El uso de marquilla tipo sticker está permitido de acuerdo a la normatividad sobre la materia, en la resolución 3023 de 2015, art 5.2.6."

Finalmente la empresa aclaró que "el 40% del abastecimiento de la compañía se hace a través de compras a proveedores locales y tiene un firme propósito de seguir desarrollando líneas de negocio con los confeccionistas nacionales para aportar a la competitividad del negocio y de la industria colombiana".