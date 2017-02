Supuestos celos políticos tienen enfrentados a presidente del Senado y concejal de Manizales

El escándalo que surgió en el país en contra del senador Mauricio Lizcano Arango ahora tiene un nuevo integrante. Se trata del concejal de Manizales de la Alianza Verde, Carlos Mario Marín quien asegura que él no fue la persona que le dijo al actual presidente del Congreso que lo estaban investigando.

Afirmó que esa investigación, relacionada con la adquisición de un predio en Irra que pertenece al municipio de Quinchía en Risaralda, es voz populi desde hace mucho tiempo porque es inocultable.

Indicó que la única explicación que encuentra para este “ataque injusto y desproporcionado” de Lizcano Arango al afirmar que él lo llamó a contarle sobre el tema son los “celos políticos”.

“El poder de tu voto, mi movimiento, viene creciendo continua y permanentemente en Manizales y en caldas y él cree que es conmigo con quien está perdiendo votación. Es un caso de vulgar politiquería”, afirmó el concejal.

Expresó además que “el senador Lizcano está perdiendo electores en esta parte del país y se debe a que abandonó a todos los caldenses utilizando todos los recursos políticos para crecer en Antioquia”.

El concejal Carlos Mario Marín expresó “me siento tratado con injustica por Mauricio, quien en algún momento de su vida me dijo que era mi amigo. Este tema no es otra cosa que un chisme para afectar mi credibilidad además tratando de desviar la atención por la investigación que le están haciendo”.

Frente a este tema algunos concejales de Manizales se han pronunciado como es el caso de Ronald Bonilla quien en twitter escribió: “@MauricioLizcano, es normal la actitud mentirosa en el @Concejal_Verde, en el @concemanizales sabíamos que buscaba cita urgente con usted”.

Adicionalmente el senador Mauricio Lizcano en sus redes social publicó el “pantallazo” de un mensaje por WhatsApp enviado supuestamente el viernes 13 de enero de 2017 por el concejal a su papá, Óscar Tulio Lizcano, en el que le decía que estaba necesitando con urgencia al senador por un tema delicado que le gustaría que estuviera enterado.

La jefe de prensa del senador Mauricio Lizcano en Caldas, Adriana Ramírez, confirmó que ella recibió una solicitud de cita del concejal con el senador la cual fue asignada y se realizó el 31 de enero de 2017 a las 11:00AM en una cafetería ubicada en el sector del parque caldas en el centro de Manizales.