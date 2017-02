“Yo fui el sacrificado, el único pendejo que termino pagando fui yo…” Víctor Suárez

El dirigente político por el partido conservador, señalo, que la Sociedad Parques Cúcuta, conformada para la construcción de un centro cultural en lo que hoy se conoce como parque 300 años, modificó el verdadero proyecto.

En su momento, dieciséis concejales aprobaron la conformación de esta sociedad que tiempo después generó el mayor escándalo de corrupción en la ciudad y que termino exonerando al representante de la misma y a sus miembros de la responsabilidad fiscal.

“El que manejaba la plata se llama Carlos Hernández, yo nunca maneje plata ni tuve nada que ver con ese tema, el que manejo plata fue Carlos Hernández y la junta directiva que ahí en el fallo está muy claro quienes hacían parte de esa…” expresó, Víctor Suárez, Concejal de Cúcuta.

El dirigente político, fue uno de los pocos concejales que cumplieron con la sanción, en su caso, fue suspendido por un período de seis meses en el cargo de la corporación por estar en función. Sin embargo, Caracol Radio, conoció que varios ex concejales, quienes en la actualidad ocupan cargos públicos y en el sector privado, no cancelaron las millonarias sumas de dinero por la sanción impuesta, cuyo pago venció el miércoles 15 de febrero.

“Como Presidente del Concejo, le oficie el año pasado al Doctor, Darwin Clavijo, entonces Secretario de Hacienda, tengo el recibido aquí dice urgente, el próximo 15 de febrero prescribe esta deuda, y esto no lo hice por perjudicar a mis compañeros ex concejales a quienes respeto y admiro, lo hice por la obligación que tenía que si no cobraban esta plata pues también se va a perder y nunca van a pagar la plata de esa sanción, en conclusión, el único pendejo que termino pagando se llama Víctor Suárez” puntualizó.

Según el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la Sociedad Parques Cúcuta, causo un detrimento en más de mil cien millones de pesos. Pero de manera, sorpresiva, la Contraloría Municipal, exonero a los miembros de la entonces sociedad representada por el Ex representante a la Cámara, Carlos Hernández, Martín Ricardo Rincón, Ricardo Suárez, Israel Vahar y Jorge Acevedo.