Listo dispositivo de seguridad para partido de Libertadores entre Junior y Atlético Tucumán

Atlético Junior recibe a las 5:15 de la tarde a Atlético Tucumán en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Por esto, y para evitar desmanes como los ocurridos en el juego anterior ante Carabobo, específicamente en la vía al mar, las autoridades han aumentado las medidas de control y seguridad.

La Policía Metropolitana de Cartagena anunció que acompañarán a las barras organizadas, al finalizar el partido, hasta los límites con Atlántico donde se le entregarán a los efectivos de ese departamento.

El juego anterior, solo hubo acompañamiento hasta el peaje Marahuaco. De ahí en adelante, los hinchas atacaron varias viviendas y negocios ubicados sobre la vía.

“La orden es que no se bajen de los buses, ubicaremos policías en cada bus de los hinchas, a razón de que estos no paren ni se bajen, porque el gran problema es que se bajaron en el partido pasado, atacaron viviendas, e hicieron compras en el camino y no pagaron lo que consumieron”, señala el general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Las puertas del estadio se abrirán después de las 2:30 de la tarde. Cerca de 300 policías custodiarán el escenario deportivo.