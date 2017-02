Empresas Públicas del Quindío, EPQ, entre demandas, denuncias, líos jurídicos y administrativos

No paran los problemas, las demandas, los líos jurídicos, administrativos y financieros de Empresas Públicas del Quindío antigua Esaquín, en las últimas horas el Tribunal Administrativo del Quindío acepto una demanda de nulidad del acuerdo 08 de 23 de diciembre del 2015 donde se modificó la planta de personal de la entidad

Según el demandante Jesús Antonio Obando lo que se busca es salvaguardar el patrimonio de los quindianos como es EPQ de los malos manejos que ha tenido en el último tiempo.

Por su parte el procurador regional del Quindío, Perches Giraldo manifestó su preocupación por que a EPQ no se le ha aprobado el presupuesto para el 2017 lo que generaría un problema económico y financiero para la entidad por eso dijo que envió una comunicación a la gobernadora encargada de departamento para que tome cartas en el asunto.

Juan Antonio Osorio, director del Plan departamental de aguas resaltó que el funcionamiento de EPQ no es óptimo, toda vez que no tiene aprobado el presupuesto del 2017 y no tiene estados financieros aprobados, por lo que la investigación que se inició ya se venía venir.

El asesor de la gerencia de las Empresas Públicas del Quindío Jhon Edgar Pérez afirmó que no tienen el presupuesto aprobado, pues la junta directiva no le ha dado el visto bueno a la propuesta que fue presentada el año anterior en relación con el monto económico, para poder operar este año.