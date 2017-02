Noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 16 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un incendio estructural consumió 10 viviendas en el barrio Portal del Edén de Armenia, al parecer un corto circuito sería la causa de la conflagración.

El director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo Javier Vélez dijo que la emergencia dejó 11 familias damnificadas integradas por 33 personas entre ellas 18 menores de edad, 15 adultos y 1 persona que fue atendida por crisis nerviosa.

El funcionario reitero que lo afectados no podrán recibir tejas o materiales de construcción como asistencia, pues las viviendas estaban ubicadas en una zona sub normal o de invasión, aunque si les entregaron kit de aseo, kit de cocina, kit alimentario, ropa, colchonetas y cobijas.

Un verdadero drama viven las 33 familias que resultaron damnificadas por el incendio de ayer en la tarde en el barrio portal del Quindío en Armenia, los bomberos voluntarios del barrio Zuldemaida están adelantando una jornada de recolección de ayudas para entregar a estas familias.

A la cárcel fue enviado un hombre capturado en Calarcá, cuando reclamaba 100 millones de pesos producto de una extorsión

La detención la hicieron hombres del Gaula Militar, el batallón de alta montaña y el CTI de la Fiscalía en la vereda buenos Aires del municipio de Calarcá...

El sub director del CTI en esta parte del país Carlos Alberto López Escobar dijo que el capturado es un hombre de 45 años de edad, quien haciendo pasar como integrante de un grupo al margen de la ley, llamaba a su víctima a quien le exigía una suma muy alta de dinero a cambio de no atentar contra su integridad y la de sus familiares.

La sección quinta el Consejo de Estado anulo el acto de elección de la contralora del departamento del Quindío, Sandra Milena Gómez Fajardo, esto confirmando la decisión que en ese mismo sentido había proferido el tribunal administrativo del Quindío

Ahora la asamblea del Quindío deberá retomar el proceso desde la entrevista a los cinco candidatos que obtuvieron los puntajes más altos, entre ellos Sandra Milena Gómez Fajardo, cabe recordar que este ente de control ha estado con contralor encargado aunque también ha sido demandado.

No paran los problemas, las demandas, los líos jurídicos, administrativos y financieros de Empresas Públicas del Quindío antigua Esaquin, en las últimas horas el Tribunal Administrativo del Quindío acepto una demanda de nulidad del acuerdo 08 de 23 de diciembre del 2015 donde se modificó la planta de personal de la entidad

Según el demandante Jesús Antonio Obando lo que se busca es salvaguardar el patrimonio de los quindianos como es EPQ de los malos manejos que ha tenido en el último tiempo.

Por su parte el procurador regional del Quindío, Perches Giraldo manifestó su preocupación por que a EPQ no se le ha aprobado el presupuesto para el 2017 lo que generaría un problema económico y financiero para la entidad por eso dijo que envió una comunicación a la gobernadora encargada de departamento para que tome cartas en el asunto.

Juan Antonio Osorio, director del Plan departamental de aguas resaltó que el funcionamiento de EPQ no es óptimo, toda vez que no tiene aprobado el presupuesto del 2017 y no tiene estados financieros aprobados, por lo que la investigación que se inició ya se venía venir.

El asesor de la gerencia de las Empresas Públicas del Quindío John Edgar Pérez afirmó que no tienen el presupuesto aprobado, pues la junta directiva no le ha dado el visto bueno a la propuesta que fue presentada el año anterior en relación con el monto económico, para poder operar este año.

Por lo menos 14 mil millones de pesos dejaría de recibir la ciudad de Armenia por la resolución del ministerio de minas que modificó la destinación de los recursos de la sobre tasa de la gasolina.

El alcalde de la ciudad, Carlos Mario Álvarez le dijo a Caracol Radio que los recursos de la sobretasa son un tesoro y uno de los pocos recursos que tiene para invertir en el desarrollo de la capital del Quindío, por eso espera que con la intermediación del ministro de hacienda se pueda reversar la resolución del ministerio de minas.

Concejales de Armenia reclaman de las autoridades más acciones para hacerle frente a la delincuencia que está disparada en la ciudad.

En dos meses de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia entregará el informe de auditoría sobre el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Líderes sindicales en el Quindío rechazaron las capturas de las directivas de la Asociación Colombiana de Camioneros porque consideran que es una forma de represión a la protesta social.

Entre versiones encontradas Armenia quedó incluida en el plan departamental de aguas luego de ser aprobado el proyecto en el concejo municipal.

Y es que entre seguidores y detractores, hay quienes argumentan que con este proyecto lo único que se busca es privatizar poco a poco a las empresas prestadoras de los servicios públicos, en este caso las Empresas Públicas de Armenia, eso fue lo que planteó el docente universitario y coordinador del nodo para el departamento del Quindío de la Red de Educación y desarrollo humano Luis Carlos Serna, quien no estuvo de acuerdo con este proyecto.

Por su parte el jurídico de la alcaldía de Armenia Ricardo Arturo Ramírez desmintió los señalamientos que hablan de privatizar las Empresas Públicas de Armenia, según el funcionario por el contrario, lo que se busca es jalonar recursos para grandes inversiones posteriormente.

El funcionario destacó que EPA está totalmente fortalecida, por lo que en caso de un gran proyecto tendría la capacidad para operarlo.

Cosmitet se comprometió a que de aquí al 8 de marzo habrá atendido las quejas e inconsistencias, que constantemente han denunciado los docentes en el Eje Cafetero

Ese fue el compromiso del presidente de la EPS que atiende a los docentes en esta región del país y a la que se le dio una prórroga en el contrato hasta el 31 de mayo de este año.

Cinco empresas pertenecientes a las curtiembres de La María se beneficiarían del proyecto que busca mejorar el proceso de acabado de cuero de alta gama, esto gracias al liderazgo de la cámara de comercio y la gobernación del Quindío con el apoyo de Innpulsa, con el que se pretende consolidar La ruta competitiva del cuero en el Quindío.

Por fin y luego de 7 meses los ganadores del concurso del yipao del 2016 en el municipio de Calarcá recibieron el pago de los premios por parte de la corporación cívica fiesta nacional del café, esto gracias a la mediación de la alcaldía de la villa del cacique

A las 9 de la mañana en la sede de Teatro Azul, el ministerio de cultura llevara a cabo la jornada de socialización de la Convocatoria Nacional de Estímulos 2017 que otorga becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias a los artistas de todo el país.

Armenia tiene listo el plan de contingencia, en caso de un posible desabastecimiento de agua, como consecuencia de la temporada seca.

16 de las 20 mujeres que integran el equipo femenino del Deportes Quindío son de Armenia, así lo dio a conocer el técnico del equipo cafetero Wilmar López, el torneo se iniciará el próximo lunes y el equipo femenino del Deportes Quindío debutará como visitante ante el Pereira.