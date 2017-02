Habría diferencias en las cifras de los niños que recibieron alimentación escolar y lo que se pagó

En Pereira podría estarse presentando el fenómeno de los 'estudiantes fantasma', pues la Personería municipal está a punto de entregar el resultado de una investigación por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar que el año anterior tuvo muchas falencias.

Las supuestas anomalías se habrían registrado con el número de estudiantes matriculados en las zonas rurales y que recibieron durante el año anterior el beneficio de alimentación escolar, pues al parecer no coinciden los datos entre los que recibieron las raciones alimentarias y el total de estudiantes por el que se pagó el proyecto.

Según lo confirmó Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, "los estudiantes aparecen reportados y obviamente cobran por su existencia en aulas, pero cuando verificamos no concuerda con la realidad. Por ahora no es una investigación disciplinaria aún pero está la personera delegada en derechos humanos constatando número de estudiantes vs estudiantes que asisten al aula. En zona rural casi todos son beneficiarios de este tipo de subsidios, pero estamos evaluando qué está pasando con los alimentos", indicó.

Las denuncias que llevaron a la indagación se produjeron en las zonas rurales del municipio, sin embargo no se descarta que pueda presentarse alguna irregularidad en el perímetro urbano.