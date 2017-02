Contraloría municipal exonera de juicio fiscal a investigados por Parque Bavaria

La contraloría municipal exoneró a funcionarios y dirigentes políticos de Cúcuta dentro de una investigación que adelantaba en un juicio de responsabilidad fiscal por el sonado caso del hueco Bavaria.

La investigación que compromete al ex candidato a la Alcaldía del municipio de Villa del Rosario Carlos Hernandez Mogollón, el ex secretario de hacienda del municipio Martin Ricardo Rincón, el ex director del área metropolitana Ricardo Ramírez Serpa, el ex presidente de la cámara de comercio Israel Bahhar, el ex candidato a la alcaldía de Cúcuta Jorge Acevedo y la ex revisora fiscal de la corporación Parques Cúcuta Hilda Patricia Morales.

Los anteriormente mencionados eran investigados por un daño al municipio por más de $1.187 millones de pesos.

El proceso en el que se declaró impedido el contralor (e) Pedro Acosta llevó a que el Procurador Regional interviniera designando un contralor ad hoc enviado desde la contraloría departamental quien ratificó el juicio de responsabilidad fiscal.

Sin embargo pese a ese concepto, la contraloría determinó fallar si responsabilidad fiscal para el grupo de personas que estaban comprometidas en la investigación.