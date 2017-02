Concejo de Cartagena pide claridad sobre proyecto del PEMP

El concejal Erich Piña de la bancada liberal leyó en plenaria una carta dirigida al Alcalde Mayor, Manuel Vicente Duque, sobre la elaboración del documento y situación del PEMP (plan especial de manejo del patrimonio y centro histórico), en la carta se solicitó extender la invitación a los concejales de Cartagena para la construcción del documento, “esto es una constancia porque queremos participar en la construcción de este fundamental documento para el desarrollo de la ciudad en especial del centro y sus áreas de influencia”.

David Dáger de la misma bancada Liberal, también se manifestó respecto al documento leído en plenaria: “esta carta parte del oficio que nos hizo llegar la secretaria de Planeación Luz Elena Paternina, donde ella nos dice que a través de mesas de trabajo lideradas por su Secretaría, en la que participan varias entidades del distrito, con el propósito de revisar, completar y fortalecer los documentos existentes del PEMP, ahí es donde queremos participar los concejales queremos que para esas mesas de trabajo nos inviten”.

El Presidente de la corporación Lewis Montero reiteró que los concejales deben participar en la construcción del POT y el PEMP. Edgar Mendoza a su vez manifestó su preocupación en la realización aislada de la construcción del PEMP.

Carlos barrios intervino diciendo: “en el periodo pasado sobre este tema presenté una proposición que no pudo llegar a debate, es un cuestionario bastante nutrido y creo que en estos momentos este cuestionario puede despejar las dudas que tenemos en este momento”.

Por su parte David Caballero intervino afirmando sobre el PEMP que prácticamente ya está definido, “estoy muy preocupado hasta la fecha no lo conocemos y hoy nos llegó un CD con la información de cómo los cachacos van a manejar los intereses de Cartagena, esto se ha hecho a espalda de los concejales y de la ciudad, sigo muy preocupado porque nos van a entregar un PEMP que no conocimos y que no conocemos”.