Empleados de la Fiscalía en Cartagena se suman al plantón nacional

Asonal Judicial en Bolívar a través de sus directivos, activistas, líderes, funcionarios, empleados de rama judicial y Fiscalía de la Seccional de Cartagena y Bolívar se sumaron a la jornada nacional de protesta.

El plantón se realizó en la sede de la Fiscalía en el barrio de Crespo programado por la junta directiva nacional de igual forma los directivos de nacionales realizaron un plantón en Bogotá D. C. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

La agremiación sindical denuncia la falta de asistentes, no hay suficiente policía judicial, no hay insumos, no hay concertación y no hay capacitaciones.

Además aseguran que la Fiscalía viene implementando una supuesta calificación de desempeño tanto para servidores en carrera como en provisionalidad.

Por eso la organización sindical rechaza lo que califican la inconsulta calificación de desempeño por atentar contra la estabilidad de los trabajadores.