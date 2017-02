Semáforos de la Autopista Sur completan un año dañados: habitante de Soacha

Habitantes y estudiantes de colegios de Soacha arriesgan su vida a diario al intentar cruzar la Autopista Sur. Los semáforos están dañados hace un año, según los residentes del sector.

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Wilson Valencia narró el accidente de su esposa, intentando pasar por el cruce del Altico, en Soacha. “Un colectivo golpeó a mi esposa que se movilizaba en la bicicleta eléctrica. Pedimos explicación de por qué no había auxiliares de policías de tránsito, pero nos dijeron que el alcalde no ha querido contratar más agentes”. Su esposa, afortunadamente, tuvo cinco días de incapacidad tras el accidente.

Según Wilson Valencia, los semáforos llevan dañados un año. “A uno le toca ser de agente de tránsito para que los vehículos paren. He grabado toda la pericia que les toca a los padres y sus niños cruzar la avenida”.

Además, Wilson Valencia afirmó que la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) le dijo a la comunidad que los semáforos estarían reparados a finales del 2016. “Ya vamos mes y medio y no nos han dado ninguna solución”.

Ante las denuncias de la comunidad, la ANI dice que todavía está por definirse si el Consorcio 40 Exprés, al que se le concesionó la vía, realizará la reparación de los semáforos u otra empresa será contratada para este arreglo.