Usuarios de Coomeva denuncian suspensión del servicio

Desesperados, están los afiliados a esta entidad quienes a diario recorren las oficinas de la Eps en busca de la prestación del servicio, pese a cumplir con los pagos exigidos sin que Coomeva les trace un plan de contingencia en materia de atención.

Arnulfo Quesada, es uno de los tantos usuarios afectados, en medio de las complicaciones que registra en materia de salud por su avanzada edad, clama por la intervención quirúrgica que requiere “tratando de que me operen una mano, resulta que voy a donde me mandas la cirugía y no que el contrato con Coomeva se ha terminado, no lo podemos atender y me rechazan”.

Señalo que la situación es preocupante cuando las directivas no dan solución a la crisis que enfrenta este sistema “necesito que Coomeva me defina eso, me enviaron a otra clínica, el Samán, me dijeron no podemos operarlo porque el contrato de Coomeva con nosotros se terminó”.

Igual respuesta, afirma, le dieron en la clínica Santa Ana, mientras tanto sigue a la espera de una respuesta que garantice sus derechos como afiliados en medio de la crisis que atraviesa el sector.

Como este caso, son cientos de historias que no son resueltas y que requieren la intervención de la Súpersalud, según los afiliados, esta entidad no presta atención, no resuelve ni volca su interés en resolver las problemáticas de los usuarios del sistema pese a su función estatal.

Estamos a la espera de un pronunciamiento de la Eps Coomeva frente al caso.