"El carril preferencial para buses escolares no está funcionando": Monitoria de ruta escolar

A pesar de que el carril preferencial para las rutas escolares de más de 60 colegios en la Autopista Norte de la ciudad entró en funcionamiento hace un mes, los conductores dicen que carros particulares, camiones y demás vehículos no respetan este espacio.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Olga Lucía Arias, monitora de la ruta escolar del colegio bilingüe Rochester, dijo que “no está habilitado el carril preferencial. Se quitó toda la señalización y no hay Policía de Tránsito que controle el ingreso de estos vehículos al carril”.

Las pruebas piloto se realizaron el año pasado, “donde hubo resultados positivos para colegios y universidades del sector en el tiempo de viaje. Nos ahorrábamos más de 15 minutos,” dijo Olga Lucía.

Sin embargo, “el carril preferencial no es funcional para nosotros. No hay señalización y varios vehículos particulares no respetan el carril y sólo hay un policía de Tránsito”, reiteró Olga Arias.

Según la Secretaría de Movilidad, a partir del 14 enero empezó el funcionamiento de este carril de carácter permanente en la Autopista Norte.