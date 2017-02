“Encontramos perforación”: médico que atendió a anciana

Carlos Roa, cirujano del Hospital de Barranquilla, fue quien atendió el caso de la anciana Beatriz Palencia el pasado sábado. El galeno le dijo a Caracol Radio que luego de realizarle los exámenes preliminares al cuerpo de la paciente, los médicos “encontramos perforación de aproximadamente 10 centímetros”.

Contó que Beatriz Palencia llegó de emergencia al Hospital de Barranquilla con exposición intestinal a nivel rectal, por lo que fue necesario realizar un procedimiento quirúrgico para lograr estabilizar a la paciente.

Gracias a la cirugía, “encontramos residuos de material vegetal y algunos granos de arena en la cavidad abdominal” de la anciana de 87 años. Para él “la conclusión es que esta perforación no fue espontánea, tuvo que haber sido producida por algo o alguien”.

Agregó el cirujano que las heridas de la paciente “eran recientes” y que el paro cardiorrespiratorio que le terminó costando la vida fue provocado por las heridas que sufrió en la región intestinal.

Habla la familia

Estupefacto se declaró Julio César Palencia, hermano de Beatriz Palencia, la anciana de 87 años que murió por un aparente paro cardiorespiratorio luego de que en sus intestinos fuesen halladas, al parecer, astillas de madera y arena, lo que sugiere que podría haber sido empalada.

Palencia habló en nombre de su familia y aseguró que "todos estamos sorprendidos" y se mostró a la espera de que las monjas encargadas del asilo San Antonio, donde su hermana vivía, entreguen las respectivas explicaciones.

Julio César Palencia dijo que su hermana "no sufría de nada" y que uno de los médicos que atendió el caso le expresó su extrañeza debido a una perforación que, al parecer, presentaba el colon de la anciana como consecuencia de haber sido empalada.

Aunque afirmó no tener "los resultados de qué es lo que la dañó a ella", dijo que la familia aún no ha iniciado acciones legales. "Todavía no hay denuncia", respondió.

En todo caso, Palencia es escéptico respecto a las hipótesis que rodean la muerte de su hermana y se pregunta "¿cómo se va morir sola y va tener lesiones en el organismo".

Según el reporte entregado por la gerente del hospital de Barranquilla, Hiperlía Salas, la anciana fue llevada el pasado sábado al centro asistencial después de ser remitida de la clínica General del Norte.

La paciente llegó acompañada de personal asistencial del Asilo San Antonio.

Según la funcionaria, la adulta mayor presentaba un prolapso genital completo, por lo que se le realizó una laparotomía, lavado quirúrgico en cavidad abdominal en la cual se encontraron cuerpos extraños (tierra y astilla de madera).

Sin embargo, agregó la gerente que en horas de la noche de este lunes la paciente empezó a presentar un dolor precordial que desencadenó un infarto fulminante.

Así mismo índicó Salas que se dio traslado a las autoridades competentes para que inicien la correspondiente investigación y se establezcan los hechos en los que la paciente resulto con tales lesiones.