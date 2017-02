La cultura de los Turbos renace en estos Carnavales

En estos últimos años la palabra 'Turbo' se reactivó para el lenguaje Barranquillero, ya que no era tan usada en los últimos años. Muchas personas no contaban con el recurso económico para comprar un 'Pick Up' de tan grandes magnitudes, sino que creaban sus propios Turbos o amplificaciones más pequeñas.

En la mayoría de barrios populares por estos días cada cuadra tiene su Turbo o amplificación de sonido; visitamos el barrio "Las Trinitarias" donde un residente llamado Sergio Meza nos contaba que” últimamente la cultura de los Turbos ha vuelto a nacer”.

En este sector del sur de Barranquilla pudimos conocer un Turbo llamado “El Kame” que hace parte de los Turbos más conocidos de este sector; también cabe resaltar que en la casa de la reina Fefy hay un Turbo llamado “Solista” muy conocido por la cultura picoteril.