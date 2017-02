Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 14 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las últimas horas se presentaron choques entre la fuerza pública y algunos vendedores ambulantes en el centro de Armenia, esto debido a los operativos de recuperación del espacio público que realiza la secretaria de gobierno

Según la secretaria de gobierno Gloria García la situación se presentó en la carrera 16 con calle 19 esquina donde el personal de espacio público tenía la orden de retirar y decomisar mercancía en el sector cuando se presentó el enfrentamiento y fue necesaria la presencia de la policía.

La Fiscalía 77 Local del municipio de Dagua en el Valle del Cauca inició las investigaciones para determinar autores del doble crimen que se registró en zona rural de esa localidad, donde fueron hallados dos cuerpos sin vida de dos hombres en el baúl de un vehículo.

Una de las víctimas identificada como Oscar Usma Guzmán, de 31 años de edad era oriundo de Armenia y residía en el municipio de Córdoba Quindío y se dedicaba al comercio de flores, peluches y vehículos con la otra víctima de este macabro crimen que fue identificada como John Edward Chirivi Holguín que residía en Cali.

A la cárcel fue enviada Yesenia Paola Valencia Bedoya conocida con el alias de la Mona y a quien la fiscalía le imputo los delitos de homicidio en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, según la investigación esta mujer esta sindicada de participar en el homicidio de tres menores de edad en medio de una riña en el barrio génesis de Armenia el 26 de septiembre del 2016

Servidores del CTI Quindío capturaron en finca La Máquina en la vereda El Dorado del municipio de Génova a Edgar Johany Cardona Morillo para cumplir condena por inasistencia alimentaria que le profirió el Juzgado 2° Penal Municipal de Conocimiento de Armenia a 32 meses de prisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el 60% de los municipios del departamento del Quindío no se han contratado a los bomberos, situación que preocupa porque no hay reacción para atender emergencias como incendios forestales.

El delegado de los bomberos en el Quindío, capitán Javier Arconde Rodríguez manifestó su preocupación por que los alcaldes no están girando los recursos suficientes para el correcto trabajo de los bomberos y que se cumplan todos los turnos, espera que no se vayan a presentar emergencias como en otros regiones por incendios donde los bomberos no tenían como atenderlos

18 carretilleros de Armenia que aún se conservaban en su oficio decidieron entregar sus carretillas en las últimas horas

De acuerdo con Albeiro Cifuentes uno de los voceros de los carretilleros, se espera que la administración brinde algún tipo de ayuda económica al respecto.

Las secretarias de gobierno gloria García y de tránsito y transporte Fanny Amparo Martínez dejaron en claro que esta acción no genera un compromiso de la administración municipal sobre ayudas económicas para este grupo de carretilleros ya que la alcaldía estudiará posibles soluciones

6 de los caballos fueron entregados con problemas de salud por lo que fue necesaria la intervención de los veterinarios, las asociaciones animalistas invitaron a los ciudadanos interesados en adoptar caballos para que se acerquen a zoonosis

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de salud del Quindío aseguran que el Crue está a la espera de la aprobación de recursos

De acuerdo con el secretario de salud departamental Cesar Augusto Rincón el proyecto ya fue presentado al ministerio de salud, desde donde se espera el análisis correspondiente y el desembolso de los recursos para poder avanzar, esto teniendo en cuenta, que la idea con el Crue ya estructurado, es poder trabajar en el proyecto de tele medicina, para lo cual se requiere vincular a la universidad del Quindío.

Se espera agilidad al respecto, teniendo en cuanta que cada vez son más frecuentes los inconvenientes, entre quienes maneja las ambulancias en esta región del país.

El grupo de energía de Bogotá presentara esta semana los detalles del hallazgo de dos Tumbas arqueológicas de Cancel en la Vereda Volcanes en el municipio de Santa Rosa de Cabal, las cuales fueron encontradas en el trazado del Proyecto Armenia 230kV de las torres de transmisión de alta energía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El cobro de valorización en Armenia alcanzó el 85% de recaudo en el último año, lo que refleja que si se cumplió la meta presupuestada

Precisamente, el alcalde de esta capital Carlos Mario Álvarez destacó la buena voluntad de pago de los armenios a los que les ha correspondido pagar la valorización, toda vez que finalizando el año anterior se recolectaron cerca de 40.000 millones de pesos, lo que indica que si se cumplieron las expectativas de recaudo, como también ocurrió con el impuesto predial.

Gracias a los procesos de diálogos de paz del gobierno con las farc y ahora con el ELN, voceros del turismo del departamento de Arauca promocionan ese destino como turismo de naturaleza después del conflicto.

Con el lema “Entre Café y Chocolate” voceros de turismo de Arauca estuvieron en el Quindío conociendo las experiencias exitosas del turismo rural de este departamento para aplicar en esa región que busca consolidarse como territorio de paz y turismo

El secretario de turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez dijo que este intercambio permitirá además atraer turistas de esa región al departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El rector de la I.E. ciudadela del sur Marcelo Gallego celebró que ya hoy retornen a clase los 1.200 estudiantes que conforman el plantel educativo, luego de tres semanas de registrar inconvenientes en el calendario académico, mientras se atendía la emergencia que se registraba en la zona producto de los malos hábitos de aseo de los vecinos del sector, que parece no aprendieron la lección, pues los focos de basura cerca a la emergencia se conservan.

El rector de Ciudadela del sur enfatizó en que se requiere el compromiso ciudadano siendo organizados con el manejo de las basuras.

La subgerente de Aguas de Empresas Públicas de Armenia Diana Sánchez Molina informó que la entidad realizará las obras de reposición de acueducto en el sector de la Institución Educativa Ciudadela del Sur.

La funcionaria explicó que se va a reparar la vía que presentó hundimiento ante el represamiento de las aguas de la quebrada Venus en el barrio Puerto Espejo y que no existe ningún riesgo para la comunidad educativa, mientras se desarrollan las obras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez dijo que aunque tiene identificados los puntos críticos donde se presta el servicio de transporte informal como el mototaxismo, quienes se dedican a esta actividad ilegal cambian de lugar cada que las autoridades realizan los operativos, sin embargo dejo en claro que los controles no se van a detener.

Gracias a la mediación de la defensoría del pueblo, la gobernación del Quindío y las alcaldía de Salento y Calarcá se comprometieron a buscarle soluciones a los problemas generados por los deslizamientos de tierra en las veredas chaguala, palo grande y el crucero que tiene afectados a decenas de productores agropecuarios, además realizaran un estudio técnico ante la problemática de grietas que se presentan en el sector.

La asociación de limitados visuales espera expandir sus fronteras este año en el Quindío, La idea es llegar a municipios como Calarcá, Montenegro y Quimbaya y facilitar a estas personas poder llevar su vida sin tantos problemas, por eso además la invitación, para que asistan a diario a la biblioteca municipal y aprendan como llevar sus vidas.

En Deportes, a las 6 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío debutará en el Torneo Águila de la B enfrentando a Universitario de Popayán.

Con motivo del primer partido del Deportes Quindío en el torneo águila de B esta tarde en el estadio Centenario, líderes de la barra artillería verde presentarán “el decálogo de las practicas del buen futbol” como parte del proceso de Barrismo social con la gobernación del Quindío y vivir el fútbol en paz, espere información en la emisión de noticias de las 8 y 45 de la mañana.