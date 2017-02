Niños de Localidad de la Virgen y Turística disfrutaron de un grandioso día, lejos de su realidad cotidiana

Entre la pobreza, escombros dejados por la inseguridad, juegos entre barro y arena, viven estos 50 infantes, quienes invitados por el alcalde local, Gregorio Rico, disfrutaron una tarde de pizza y diversión.

Con edades de 9 a 11 años, niños y niñas de barrios que bordea la Ciénaga de la Virgen, vestidos con su mejores prendas, con sonrisas que hablaban de la alegría e inocencia vivieron al máximo está actividad que quedó enmarcada en su memoria.

"Junto con mi equipo social trabajamos por construir una localidad equitativa e igualitaria, por hacer felices a quienes la habitan. Varios de estos niños me manifestaron que nunca habían venido a Bocagrande, no conocían la playa. No podemos, lastimosamente, cambiar rápidamente y solucionar de inmediato los problemas sociales, pero si transformar un instante, un momento en sus vidas que los haga reflexionar, valorar quienes son y trabajar desde pequeños en cambiar su entorno para que lleguen lejos", argumentó el mandatario Local.